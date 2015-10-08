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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:07
asti написав: tea написав: asti написав:
ЗЫ: всегда внимательно относился к прогнозам Чая, но в этот раз он, видимо, таки погорячился со своими 29,85...
Станом на момент - мої курси виглядають нереальними.Треба ну дуже великий поштовх,щоб за менш,аніж за півтора місяці курс виріс більше,аніж на 2 гривні.
И вдруг...
Ага.
Може так статись,що завтра будемо підводити підсумки третього конкурса в конкурсі,де було питання - коли ДС покаже 29 на купівлю в Києві.
Ось як відповіли форумчани.Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 20:48
Чорні лебеді - вони такі...
Гагарін - 29,70 віддача!
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