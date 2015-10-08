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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:07

  asti написав:
  tea написав:
  asti написав:ЗЫ: всегда внимательно относился к прогнозам Чая, но в этот раз он, видимо, таки погорячился со своими 29,85...
Станом на момент - мої курси виглядають нереальними.Треба ну дуже великий поштовх,щоб за менш,аніж за півтора місяці курс виріс більше,аніж на 2 гривні.
И вдруг...

Ага.
Може так статись,що завтра будемо підводити підсумки третього конкурса в конкурсі,де було питання - коли ДС покаже 29 на купівлю в Києві.
Ось як відповіли форумчани.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:48

Чорні лебеді - вони такі...
Гагарін - 29,70 віддача!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:33

  asti написав:Чорні лебеді - вони такі...
Гагарін - 29,70 віддача!

Вже ажіотаж зник.
Але з завтрішнього дня курс піде потроху вгору,слід за міжбанком.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:29

Сьогодні крайній день цього етапу прогнозів.
29.85-30.35.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:43

28,3 - 28,6 У грі! :)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:01

  asti написав:28,3 - 28,6 У грі! :)

Почитайте правила на 1 сторінці.
Для участі Вам потрібно внести 80 грн. на картку Фейслесу.Та й діапазон ще сьогодні - 50 копійок.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:33

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

11 Етап:
1) 27.99-28.49
І знову не піднімаю нижній діапазон. Навіть зважаючи на останні події. Тим паче наразі ми десь посередині.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:41

"хто перший - тот лєпший" ©(польська мудрість)

З 01.12.18р з 9:00 в силу вступає останній етап? - а чого Фейслес знову запізнився з своїм прогнозом? - знову Чай дасть йому "дубцем" по "єропі"? :mrgreen:

..... то ж даю прогноз на останній етап....

28,90 - 29,15

.... ми ж будемо відштовхуватись від "нижньої" планки прогнозів? (по правилах)
.... а нагадайте, яку планку (нижню/верхню) ми будемо брати по Гагаріну?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:43

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

там, щоб не виправляти вгорі, то "єВропі" :oops: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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