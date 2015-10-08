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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:07
asti написав: tea написав: asti написав:
ЗЫ: всегда внимательно относился к прогнозам Чая, но в этот раз он, видимо, таки погорячился со своими 29,85...
Станом на момент - мої курси виглядають нереальними.Треба ну дуже великий поштовх,щоб за менш,аніж за півтора місяці курс виріс більше,аніж на 2 гривні.
И вдруг...
Ага.
Може так статись,що завтра будемо підводити підсумки третього конкурса в конкурсі,де було питання - коли ДС покаже 29 на купівлю в Києві.
Ось як відповіли форумчани.Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 20:48
Чорні лебеді - вони такі...
Гагарін - 29,70 віддача!
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:33
asti написав:
Чорні лебеді - вони такі...
Гагарін - 29,70 віддача!
Вже ажіотаж зник.
Але з завтрішнього дня курс піде потроху вгору,слід за міжбанком.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:29
Сьогодні крайній день цього етапу прогнозів.
29.85-30.35.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:43
28,3 - 28,6 У грі!
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asti
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:01
asti написав:
28,3 - 28,6 У грі!
Почитайте правила на 1 сторінці.
Для участі Вам потрібно внести 80 грн. на картку Фейслесу.Та й діапазон ще сьогодні - 50 копійок.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 12:33
11 Етап:
1) 27.99-28.49
І знову не піднімаю нижній діапазон. Навіть зважаючи на останні події. Тим паче наразі ми десь посередині.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 19:41
З 01.12.18р з 9:00 в силу вступає останній етап? - а чого Фейслес знову запізнився з своїм прогнозом? - знову Чай дасть йому "дубцем" по "єропі"?
..... то ж даю прогноз на останній етап.... 28,90 - 29,15
.... ми ж будемо відштовхуватись від "нижньої" планки прогнозів? (по правилах)
.... а нагадайте, яку планку (нижню/верхню) ми будемо брати по Гагаріну?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 02 гру, 2018 10:02
Підсумки етапу.
Курс на 31 число.
Алекс2207 - 28.70-29.20
Долярчик - 28.90-29.40
Фейслес - 27.99-28.49
Чай - 29.85-30.35
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