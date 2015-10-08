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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:05

12 Етап.З 1 грудня по 15 грудня.В цей період в гру вступають нові 12 форумчан,але по 1 форумчанину в день.Ставка 100 грн.
Треба вказати курс з діапазоном у 25 копійок.
Учасники з попередніх етапів теж вказують курс з діапазоном у 25 копійок.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:08

  Faceless написав:11 Етап:
1) 27.99-28.49
І знову не піднімаю нижній діапазон. Навіть зважаючи на останні події. Тим паче наразі ми десь посередині.

Поки що холоднокровність Вас не підвела.Ви з початку осіні вірили,що курс буде 27.ХХ.І навіть зараз,вже а початку зими,не піднялись з 27.ХХ на 28.ХХ.
А останні події всього на день підняли паніку,яка потім і згасла.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:09

  Долярчик написав:

28,90 - 29,15

.... ми ж будемо відштовхуватись від "нижньої" планки прогнозів? (по правилах)
.... а нагадайте, яку планку (нижню/верхню) ми будемо брати по Гагаріну?

Курс купівлі Гагаріна.
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