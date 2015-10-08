12 Етап.З 1 грудня по 15 грудня.В цей період в гру вступають нові 12 форумчан,але по 1 форумчанину в день.Ставка 100 грн.
Треба вказати курс з діапазоном у 25 копійок.
Учасники з попередніх етапів теж вказують курс з діапазоном у 25 копійок.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:05
12 Етап.З 1 грудня по 15 грудня.В цей період в гру вступають нові 12 форумчан,але по 1 форумчанину в день.Ставка 100 грн.
Треба вказати курс з діапазоном у 25 копійок.
Учасники з попередніх етапів теж вказують курс з діапазоном у 25 копійок.
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:08
Поки що холоднокровність Вас не підвела.Ви з початку осіні вірили,що курс буде 27.ХХ.І навіть зараз,вже а початку зими,не піднялись з 27.ХХ на 28.ХХ.
А останні події всього на день підняли паніку,яка потім і згасла.
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:09
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:14
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
... тобто, прогноз всіх учасників будемо брати по "нижній планці" і курс у Гагаріна - теж!
п. с.
... НАРОД!!!! Давайте приєднуйтесь!!!!!!!!!!!
Де Ваш азарт??????!!!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 08 гру, 2018 08:02
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
... а ще кажуть про якийсь третій майдан....... - тут народ ЛІНИВИЙ участь у конкурсі прийняти
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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