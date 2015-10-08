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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:05

12 Етап.З 1 грудня по 15 грудня.В цей період в гру вступають нові 12 форумчан,але по 1 форумчанину в день.Ставка 100 грн.
Треба вказати курс з діапазоном у 25 копійок.
Учасники з попередніх етапів теж вказують курс з діапазоном у 25 копійок.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:08

  Faceless написав:11 Етап:
1) 27.99-28.49
І знову не піднімаю нижній діапазон. Навіть зважаючи на останні події. Тим паче наразі ми десь посередині.

Поки що холоднокровність Вас не підвела.Ви з початку осіні вірили,що курс буде 27.ХХ.І навіть зараз,вже а початку зими,не піднялись з 27.ХХ на 28.ХХ.
А останні події всього на день підняли паніку,яка потім і згасла.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:09

  Долярчик написав:

28,90 - 29,15

.... ми ж будемо відштовхуватись від "нижньої" планки прогнозів? (по правилах)
.... а нагадайте, яку планку (нижню/верхню) ми будемо брати по Гагаріну?

Курс купівлі Гагаріна.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:14

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

... тобто, прогноз всіх учасників будемо брати по "нижній планці" і курс у Гагаріна - теж!

п. с.
... НАРОД!!!! Давайте приєднуйтесь!!!!!!!!!!!
Де Ваш азарт??????!!!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 08:02

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

... а ще кажуть про якийсь третій майдан....... - тут народ ЛІНИВИЙ участь у конкурсі прийняти :!: :lol: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:11

Долярчик, тут транш 15 має прийти а Ви пишете про курс 29...це що?
Балду ганяєте?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:34

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, тут транш 15 має прийти а Ви пишете про курс 29...це що?
Балду ганяєте?


А что решение о транше МВФ уже принял ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:47

  freeze написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, тут транш 15 має прийти а Ви пишете про курс 29...це що?
Балду ганяєте?


А что решение о транше МВФ уже принял ?

Заява наших владців, що 15 грудня року 2018 транш МВФ має бути в Україні.
Навіть якби цього не було міжбанк показує зовсім іншу цифірь.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:44

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, тут транш 15 має прийти а Ви пишете про курс 29...це що?
Балду ганяєте?

Ви правила конкурсу читали? (на першій сторінці)
- я НЕ МОЖУ вказати курс нижче "своєї" планки!
- а от Ви, можете!!! - вступивши в конкурс за 80грн - виграти, мінімум, 500!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:23

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, тут транш 15 має прийти а Ви пишете про курс 29...це що?
Балду ганяєте?

Ви правила конкурсу читали? (на першій сторінці)
- я НЕ МОЖУ вказати курс нижче "своєї" планки!
- а от Ви, можете!!! - вступивши в конкурс за 80грн - виграти, мінімум, 500!

Внесок останнього етапу - 100 грн.
А виграти можна щонайменше 500.
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