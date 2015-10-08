Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Игорь написав:Если сейчас выбрать диапазон 28.15-28.40 и , к примеру, Гагарин покажет 28.16 то выигрывает Faceless потому что сделал ставку раньше ?
Ні. Виграє той,хто вкаже 28.15-28.40. Бо вказав більш точно без різниці написання часу повідомлення. Це в разі якщо Ви вкажете той же діапазон,що і Фейслес,копійка в копійку,то тоді виграє Фейслес,бо вказав раніше.
Игорь написав:Если сейчас выбрать диапазон 28.15-28.40 и , к примеру, Гагарин покажет 28.16 то выигрывает Faceless потому что сделал ставку раньше ?
Ні. Виграє той,хто вкаже 28.15-28.40. Бо вказав більш точно без різниці написання часу повідомлення. Це в разі якщо Ви вкажете той же діапазон,що і Фейслес,копійка в копійку,то тоді виграє Фейслес,бо вказав раніше.
То есть нижняя цифра диапазона должны быть как можно ближе к цифре гагарина ?
Игорь написав:Если сейчас выбрать диапазон 28.15-28.40 и , к примеру, Гагарин покажет 28.16 то выигрывает Faceless потому что сделал ставку раньше ?
Ні. Виграє той,хто вкаже 28.15-28.40. Бо вказав більш точно без різниці написання часу повідомлення. Це в разі якщо Ви вкажете той же діапазон,що і Фейслес,копійка в копійку,то тоді виграє Фейслес,бо вказав раніше.
То есть нижняя цифра диапазона должны быть как можно ближе к цифре гагарина ?
Так правила розписані були заздалегідь. Виграє той,хто вкаже максимально близько нижню частину діапазону до курса купівлі Гагаріна вранці 31 грудня. Тут би ще знати - чи робитиме 31-го міжбанк і банки.Це важливо для курса.