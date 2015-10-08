RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:03

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

... нє, ну чесно! - щоб настільки наш народ став пасивним..... - то просто ппц! :shock: :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5487
З нами з: 19.10.15
Подякував: 273 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:22

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Заключний етап.
27.99-28.24
Вважаю, що навіть ще можемо трохи впасти, а якщо курс і підросте, то не вище 28,20
Хоча й справді не очікував аж такого укріпення гривні

П.С. Як раптом хтось таки захоче ще взяти участь, оновлюю одне з посилань (там закінчився строк дії картки)

Зображення

Через Приват:
Зображення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22958
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5166 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:08

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Если сейчас выбрать диапазон 28.15-28.40 и , к примеру, Гагарин покажет 28.16 то выигрывает Faceless потому что сделал ставку раньше ?
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 354
З нами з: 23.01.16
Подякував: 525 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:16

  Игорь написав:Если сейчас выбрать диапазон 28.15-28.40 и , к примеру, Гагарин покажет 28.16 то выигрывает Faceless потому что сделал ставку раньше ?

Ні.
Виграє той,хто вкаже 28.15-28.40.
Бо вказав більш точно без різниці написання часу повідомлення.
Це в разі якщо Ви вкажете той же діапазон,що і Фейслес,копійка в копійку,то тоді виграє Фейслес,бо вказав раніше.
tea
 
Повідомлень: 16208
З нами з: 15.11.08
Подякував: 436 раз.
Подякували: 2102 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:19

  tea написав:
  Игорь написав:Если сейчас выбрать диапазон 28.15-28.40 и , к примеру, Гагарин покажет 28.16 то выигрывает Faceless потому что сделал ставку раньше ?

Ні.
Виграє той,хто вкаже 28.15-28.40.
Бо вказав більш точно без різниці написання часу повідомлення.
Це в разі якщо Ви вкажете той же діапазон,що і Фейслес,копійка в копійку,то тоді виграє Фейслес,бо вказав раніше.

То есть нижняя цифра диапазона должны быть как можно ближе к цифре гагарина ?
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 354
З нами з: 23.01.16
Подякував: 525 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:19

Заключний етап.
29.85-30.10.
tea
 
Повідомлень: 16208
З нами з: 15.11.08
Подякував: 436 раз.
Подякували: 2102 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:21

  Игорь написав:
  tea написав:
  Игорь написав:Если сейчас выбрать диапазон 28.15-28.40 и , к примеру, Гагарин покажет 28.16 то выигрывает Faceless потому что сделал ставку раньше ?

Ні.
Виграє той,хто вкаже 28.15-28.40.
Бо вказав більш точно без різниці написання часу повідомлення.
Це в разі якщо Ви вкажете той же діапазон,що і Фейслес,копійка в копійку,то тоді виграє Фейслес,бо вказав раніше.

То есть нижняя цифра диапазона должны быть как можно ближе к цифре гагарина ?

Так правила розписані були заздалегідь.
Виграє той,хто вкаже максимально близько нижню частину діапазону до курса купівлі Гагаріна вранці 31 грудня.
Тут би ще знати - чи робитиме 31-го міжбанк і банки.Це важливо для курса.
tea
 
Повідомлень: 16208
З нами з: 15.11.08
Подякував: 436 раз.
Подякували: 2102 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:23

  Faceless написав:Заключний етап.
27.99-28.24
Вважаю, що навіть ще можемо трохи впасти, а якщо курс і підросте, то не вище 28,20
Хоча й справді не очікував аж такого укріпення гривні


Сміливий прогноз.Навіть зараз зрізали 25 копійок вгорі.
tea
 
Повідомлень: 16208
З нами з: 15.11.08
Подякував: 436 раз.
Подякували: 2102 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:18

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

28,37-28,62 хочу вступить в игру. Дайте номер карты в личку, умею пользоваться терминалом Привата :)
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 354
З нами з: 23.01.16
Подякував: 525 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 46474849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік 1 ... 13, 14, 15
Долярчик » Пон 01 січ, 2018 14:37
142 43781
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 10:38
Faceless
ПРОГНОЗ КУРСА ГРИВНЫ TRDATA 1 ... 14, 15, 16
elena_gon4arenko » Чет 08 жов, 2015 11:36
150 55536
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:43
fefelova
ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD) 1 ... 60, 61, 62
KOKS » Сер 07 гру, 2016 12:15
613 144234
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 15:55
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65216)
14.12.2018 14:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.