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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:06
Игорь написав:
28,37-28,62 хочу вступить в игру. Дайте номер карты в личку, умею пользоваться терминалом Привата
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