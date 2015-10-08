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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:06
Игорь написав:
28,37-28,62 хочу вступить в игру. Дайте номер карты в личку, умею пользоваться терминалом Привата
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:33
...то ще тільки Алекс не дав свій прогноз?
- там "розбудіть" хтось його!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:47
Долярчик написав:
...то ще тільки Алекс не дав свій прогноз?
- там "розбудіть" хтось його!
Хтось вже написав Алексу приватне повідомлення.
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tea
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:20
tea написав: Долярчик написав:
...то ще тільки Алекс не дав свій прогноз?
- там "розбудіть" хтось його!
Хтось вже написав Алексу приватне повідомлення.
... це Ви запитуєте, чи стверджуєте?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:27
Долярчик написав: tea написав: Долярчик написав:
...то ще тільки Алекс не дав свій прогноз?
- там "розбудіть" хтось його!
Хтось вже написав Алексу приватне повідомлення.
... це Ви запитуєте, чи стверджуєте?
Стверджую.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:01
tea написав: Долярчик написав:
[quote="..то ще тільки Алекс не дав свій прогноз?
- там "розбудіть" хтось його!
Хтось вже написав Алексу приватне повідомлення.
... це Ви запитуєте, чи стверджуєте?
[/quote]
Стверджую.
[/quote]
=======
... але, напевно, він не за компом
- хоч має час до завтра до 9:00
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:10
Долярчик написав:
... але, напевно, він не за компом
А як Ви здогадались?
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:37
tea написав: Долярчик написав:
... але, напевно, він не за компом
А як Ви здогадались?
... елементарно, Ватсон! ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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