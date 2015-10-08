Внесок зробленоИгорь написав:28,37-28,62 хочу вступить в игру. Дайте номер карты в личку, умею пользоваться терминалом Привата
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:06
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Внесок зроблено
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:33
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
...то ще тільки Алекс не дав свій прогноз?
- там "розбудіть" хтось його!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:47
Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:20
... це Ви запитуєте, чи стверджуєте?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:27
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:01
... це Ви запитуєте, чи стверджуєте? [/quote]
Стверджую. [/quote]
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... але, напевно, він не за компом
- хоч має час до завтра до 9:00
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:10
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:37
... елементарно, Ватсон! ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 15 гру, 2018 01:56
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Вітання.
Даю наверно самый бесполезный свой прогноз; Актуален для режима "а вдруг"
28.7 - 28.95
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]... /
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
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