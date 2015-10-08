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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:06

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Игорь написав:28,37-28,62 хочу вступить в игру. Дайте номер карты в личку, умею пользоваться терминалом Привата :)
Внесок зроблено
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:33

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

...то ще тільки Алекс не дав свій прогноз?
- там "розбудіть" хтось його! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:47

  Долярчик написав:...то ще тільки Алекс не дав свій прогноз?
- там "розбудіть" хтось його! :D


Хтось вже написав Алексу приватне повідомлення.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:20

  tea написав:
  Долярчик написав:...то ще тільки Алекс не дав свій прогноз?
- там "розбудіть" хтось його! :D


Хтось вже написав Алексу приватне повідомлення.

... це Ви запитуєте, чи стверджуєте? :?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:27

  Долярчик написав:
  tea написав:
  Долярчик написав:...то ще тільки Алекс не дав свій прогноз?
- там "розбудіть" хтось його! :D


Хтось вже написав Алексу приватне повідомлення.

... це Ви запитуєте, чи стверджуєте? :?

Стверджую. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:01

  tea написав:
  Долярчик написав:[quote="..то ще тільки Алекс не дав свій прогноз?
- там "розбудіть" хтось його! :D


Хтось вже написав Алексу приватне повідомлення.

... це Ви запитуєте, чи стверджуєте? :?[/quote]
Стверджую. :mrgreen:[/quote]
=======

... але, напевно, він не за компом :roll:
- хоч має час до завтра до 9:00 :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:10

  Долярчик написав:... але, напевно, він не за компом :roll:

А як Ви здогадались?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:37

  tea написав:
  Долярчик написав:... але, напевно, він не за компом :roll:

А як Ви здогадались?

... елементарно, Ватсон! © :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 01:56

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Вітання.

Даю наверно самый бесполезный свой прогноз; Актуален для режима "а вдруг" :mrgreen:

28.7 - 28.95
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]... :D /
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Alex2007
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