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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 12:37
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 29 гру, 2018 12:45
Друзі - проведу опитування,чи потрібен цей конкурс на 1 півріччя 2019 року.
Правила практично ті ж.Починаємо з діапазона в 3 грн.і кожні 2 тижні звужуємо на 25 копійок.
Ставка першого етапу - 100 грн.Потім ставик ростимуть на 100 грн. в кожному етапі.Кількість учасників 1 етапу - 10 чоловік.
Під цим повідомленням ставимо "плюси" ті форумчани,хто буде приймати участь у 1 етапі.
Якщо не назбирається 10 бажаючих в 1 етапі,то не бачу сенсу проводити конкурс.
Тепер про те - чий курс будемо вгадувати.
Вимоги до обмінки,чий курс будемо вгадувати.
1.Обмінка,курс купівлі якої ми будемо вгадувати станом на 30 червня,повинна мати свій сайт.
2.Обмінка моє розміщуватись щонайменше у обласному центрі.
3.В цьому обласному центрі,звідки буде обмінка,має бути ще щонайменше одна конкуруюча обмінка зі своїм сайтом.Мета - перевіряти курси в тому обласному центрі,щоб сильно не відрізнялись,тоді буде менше підозр.
4.Мінімальна фінансова умова для реклами цієї обмінки - 1000 грн.за весь період конкурсу.Ці кошти повністю підуть в призовий фонд.
5.Якщо будуть дві і більше бажаючих обмінок,то зупинимось на тій,яка запропонує кращі умови.
6.Пропозиції від обмінок приймаються в приватні повідомлення до завтра до 18.00.
7.Якщо не буде бажаючих обмінок,а конкурсанти будуть,то будемо вгадувати курси в зелених буквах в Київі.
Додано: Суб 29 гру, 2018 12:46
Додано: Суб 29 гру, 2018 12:49
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
гарна була людина,мій товариш,він не витримав генетичного захворювання.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:14
Станом на момент Гагарін несподівано знизив курси.
28.00/28.15.
Хоча той же Київ зранку постійно зростає.
Станом на зара в таблиці обмінок є курси 28.08 на купівлю.
Додано: Суб 29 гру, 2018 16:15
Вас еще что удивляет на отечественном валютном рынке ?
Броют то одних, то других; то гривнепатриотов, то зеленых танкистов Правда у вторых есть больше шансов остаться невредимыми, в долгосроке так точно.
Додано: Суб 29 гру, 2018 16:40
Це фінансовий форум, якось не дуже приємно бачити такі аватарки, тим більше коли на Вас поступають такі скарги
Ви серйозно, Мизатроп?Це дурні жарти
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:30
Провокация тролей.Это Лелик был,мой собутыльник,он детдомовский.Возможно он похож на кого-то
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:52
Tolevas тише,тише,тише,узбагойся!Не волнуйся,все буде Україна
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 29 гру, 2018 18:08
Сьогодні Гагарін подав несподіванку - до кінця дня курс опустив.
Закінчив 28.00/28.15.
У Фейслеса різко виросли шанси виграти у конкурсі.
Станом на зараз,коли Гагарін вже закрився,шанси оцінюю так.
Фейслес - 51%
Ігор - 46%
Алекс2007 - 2%
Долярчик - 0.995%
Чай - 0.005%.
Ще незрозумілим залишається одне питання - чи робить завтра Гагарін.
Сайт пише,що у неділю Гагарін - на Байконурі.
Але зараз нельотна погода,тому може сидіти в будці і скирдувати бабки.
Гагарін - завтра працюєте?
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