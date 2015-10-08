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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 18:18
Мизантрóп написав:Tolevas
тише,тише,тише,узбагойся!Не волнуйся,все буде Україна
не расслабляйся, жди теперь, скриншоты все сохранены
В игноре Пустобрех
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