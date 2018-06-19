Прем'єр-міністр анонсував створення урядової "гарячої лінії" для ефективного обміну інформацією з підприємцями.
Дивися повний текст Гройсман повідомив, чи постраждає бізнес від посиленого контролю на митниці.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:25
Гройсман повідомив, чи постраждає бізнес від посиленого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман повідомив, чи постраждає бізнес від посиленого контролю на митниці.
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:25
Почему то вспомнил этого чудака
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:28
О кстати, недавно вспоминал про черную сотню. Что с ними ? Пополнили список миллионеров, на том и закончилось ? А может Гройсман про них забыл и они потерялись в дебрях системы и среди таможенников ходят легенды о страшных черных людях
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