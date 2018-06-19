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Гройсман повідомив, чи постраждає
бізнес від посиленого...

Гройсман повідомив, чи постраждає бізнес від посиленого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:25

Гройсман повідомив, чи постраждає бізнес від посиленого...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр анонсував створення урядової "гарячої лінії" для ефективного обміну інформацією з підприємцями.

Дивися повний текст Гройсман повідомив, чи постраждає бізнес від посиленого контролю на митниці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:25

“У меня состоялась встреча с министром внутренних дел и бизнес-ассоциациями. Договорились полностью координировать усилия. “Белый” и прозрачный бизнес не должен пострадать от этого”, – сказал премьер в ходе селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем в четверг в Киеве.


Почему то вспомнил этого чудака :mrgreen:


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Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:28

О кстати, недавно вспоминал про черную сотню. Что с ними ? :) Пополнили список миллионеров, на том и закончилось ? ;) А может Гройсман про них забыл и они потерялись в дебрях системы и среди таможенников ходят легенды о страшных черных людях :)
Igorten
 
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