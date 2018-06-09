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Нацполіція на митних постах позбавлена будь-яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 19:44
Пропонуємо до обговорення:
Представники Національної поліції, які будуть присутні на митних постах, не матимуть повноважень, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко в четвер під час селекторної наради з питань ситуації на кордоні і припинення контрабандних схем.
Дивися повний текст Нацполіція на митних постах позбавлена будь-яких повноважень - Луценко
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Додано: Чет 21 чер, 2018 19:44
Так митниця це жирний шмат для корупціонерів.Всіи хочеться всунути туди що найменьше руки по лікоть.Як це мвс буде контролювати,а гпу що не хоче смачно їсти?Як це огидно.
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