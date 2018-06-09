RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацполіція на митних постах
позбавлена будь-яких...

Нацполіція на митних постах позбавлена будь-яких...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:44

Нацполіція на митних постах позбавлена будь-яких...

Пропонуємо до обговорення:
Представники Національної поліції, які будуть присутні на митних постах, не матимуть повноважень, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко в четвер під час селекторної наради з питань ситуації на кордоні і припинення контрабандних схем.

Дивися повний текст Нацполіція на митних постах позбавлена будь-яких повноважень - Луценко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82735
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 19:44

Так митниця це жирний шмат для корупціонерів.Всіи хочеться всунути туди що найменьше руки по лікоть.Як це мвс буде контролювати,а гпу що не хоче смачно їсти?Як це огидно.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці зможуть розміщувати кошти на рахунках будь-яких...
R2 » Чет 21 чер, 2018 20:15
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 20:15
Radon
Україна входить у ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше... 1, 2, 3
R2 » Нед 17 чер, 2018 18:58
24 1444
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 21:11
1007qwert
Порошенко озвучив країни, в яких будуть арештовані...
R2 » Суб 09 чер, 2018 01:56
3 415
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 18:34
Золотой батон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10164)
21.06.2018 21:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.