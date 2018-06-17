Закон "Про валюту і валютні операції" створить комфортні, прозорі і безпечні умови для ведення бізнесу, каже Смолій.
Дивися повний текст Українці зможуть розміщувати кошти на рахунках будь-яких банків світу - глава НБУ.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 20:15
Українці зможуть розміщувати кошти на рахунках будь-яких...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці зможуть розміщувати кошти на рахунках будь-яких банків світу - глава НБУ.
Додано: Чет 21 чер, 2018 20:15
Если воду отфильтровать, в итоге нам сказали: "Обещать - не значит жениться"... Свобода будет! Но не в эту каденцию, и, наверное, даже не в следующую.
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