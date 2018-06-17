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Українці зможуть розміщувати
кошти на рахунках будь-яких...

Українці зможуть розміщувати кошти на рахунках будь-яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 20:15

Українці зможуть розміщувати кошти на рахунках будь-яких...

Пропонуємо до обговорення:
Закон "Про валюту і валютні операції" створить комфортні, прозорі і безпечні умови для ведення бізнесу, каже Смолій.

Дивися повний текст Українці зможуть розміщувати кошти на рахунках будь-яких банків світу - глава НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 20:15

Если воду отфильтровать, в итоге нам сказали: "Обещать - не значит жениться"... Свобода будет! Но не в эту каденцию, и, наверное, даже не в следующую.
Radon
 
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