Проголосували 228 депутатів при мінімально необхідних 226.
Дивися повний текст Рада прийняла закон "Про валюту".
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Додано: Чет 21 чер, 2018 21:04
Рада прийняла закон "Про валюту"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада прийняла закон "Про валюту".
Додано: Чет 21 чер, 2018 21:04
"Трансграничный перевод валютных ценностей осуществляется без ограничений исключительно через уполномоченные учреждения в порядке, установленном Национальным банком Украины." - А в каком это порядке? В пределах 50K в год с лицензией НБУ?
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