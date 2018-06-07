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Рада прийняла
закон "Про валюту"

Рада прийняла закон "Про валюту"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:04

Рада прийняла закон "Про валюту"

Пропонуємо до обговорення:
Проголосували 228 депутатів при мінімально необхідних 226.

Дивися повний текст Рада прийняла закон "Про валюту".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:04

"Трансграничный перевод валютных ценностей осуществляется без ограничений исключительно через уполномоченные учреждения в порядке, установленном Национальным банком Украины." - А в каком это порядке? В пределах 50K в год с лицензией НБУ?
Avers
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