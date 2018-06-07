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Рада прийняла
закон "Про валюту"

Рада прийняла закон "Про валюту"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:04

Рада прийняла закон "Про валюту"

Пропонуємо до обговорення:
Проголосували 228 депутатів при мінімально необхідних 226.

Дивися повний текст Рада прийняла закон "Про валюту".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:04

"Трансграничный перевод валютных ценностей осуществляется без ограничений исключительно через уполномоченные учреждения в порядке, установленном Национальным банком Украины." - А в каком это порядке? В пределах 50K в год с лицензией НБУ?
Avers
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:06

Re: Рада прийняла закон

перемещение физическими лицами валютных ценностей на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. евро, подлежит письменному декларированию

слышал что до 10 тыс. евро обязательно нужно декларировать устно, иначе могут конфисковать. подскажите кто знает, если это так, то где эта норма прописана? читал инструкцию "Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України ", там есть только такое:
1. Фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за
межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті
10 000 євро, без письмового декларування митному органу.

и такое:
2. Фізична особа-резидент має право ввозити в Україну та
вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в
еквіваленті 10 000 євро, за умови її письмового декларування
митному органу в повному обсязі.

про устное декларирование ничего не нашел. правда есть такой пункт:
7. Фізична особа, юридична особа несуть відповідальність за
недекларування готівки і банківських металів, що переміщуються
через митний кордон України, відповідно до законодавства України.

может это и подразумевает устное декларирование?
кто может просветите плиз.
deniska
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