Проголосували 228 депутатів при мінімально необхідних 226.
Дивися повний текст Рада прийняла закон "Про валюту".
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Додано: Чет 21 чер, 2018 21:04
Рада прийняла закон "Про валюту"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада прийняла закон "Про валюту".
Додано: Чет 21 чер, 2018 21:04
"Трансграничный перевод валютных ценностей осуществляется без ограничений исключительно через уполномоченные учреждения в порядке, установленном Национальным банком Украины." - А в каком это порядке? В пределах 50K в год с лицензией НБУ?
Додано: Чет 21 чер, 2018 22:06
Re: Рада прийняла закон
слышал что до 10 тыс. евро обязательно нужно декларировать устно, иначе могут конфисковать. подскажите кто знает, если это так, то где эта норма прописана? читал инструкцию "Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України ", там есть только такое:
и такое:
про устное декларирование ничего не нашел. правда есть такой пункт:
может это и подразумевает устное декларирование?
кто может просветите плиз.
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