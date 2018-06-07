Додано: Чет 21 чер, 2018 22:06

перемещение физическими лицами валютных ценностей на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. евро, подлежит письменному декларированию

1. Фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за

межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті

10 000 євро, без письмового декларування митному органу.

2. Фізична особа-резидент має право ввозити в Україну та

вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в

еквіваленті 10 000 євро, за умови її письмового декларування

митному органу в повному обсязі.

7. Фізична особа, юридична особа несуть відповідальність за

недекларування готівки і банківських металів, що переміщуються

через митний кордон України, відповідно до законодавства України.

1. Фізична особа має право ввозити в Україну і вивозити за

межі України банківські метали вагою, що не перевищує 500 г, у

вигляді зливків і монет на умовах письмового декларування митному

органу в повному обсязі.

2. Фізична особа має право вивозити за межі України

банківські метали вагою, що перевищує 500 г, у вигляді зливків і

монет за умови письмового декларування митному органу в повному

обсязі та на підставі документів, що підтверджують придбання цією

особою банківських металів в уповноважених банках та/або

Національному банку.

слышал что до 10 тыс. евро обязательно нужно декларировать устно, иначе могут конфисковать. подскажите кто знает, если это так, то где эта норма прописана? читал инструкцию "Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України ", там есть только такое:и такое:про устное декларирование ничего не нашел. правда есть такой пункт:может это и подразумевает устное декларирование?кто может просветите плиз.то же самое про банковские металлы:правильно я понимаю, что если слиток весом 500 грамм и менее я могу провозить без декларирования? даже устного?