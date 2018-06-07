Додано: П'ят 22 чер, 2018 01:00

deniska написав: перемещение физическими лицами валютных ценностей на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. евро, подлежит письменному декларированию

слышал что до 10 тыс. евро обязательно нужно декларировать устно, иначе могут конфисковать. подскажите кто знает, если это так, то где эта норма прописана? читал инструкцию "Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України ", там есть только такое:

1. Фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за

межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті

10 000 євро, без письмового декларування митному органу.

и такое:

2. Фізична особа-резидент має право ввозити в Україну та

вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в

еквіваленті 10 000 євро, за умови її письмового декларування

митному органу в повному обсязі.

про устное декларирование ничего не нашел. правда есть такой пункт:

7. Фізична особа, юридична особа несуть відповідальність за

недекларування готівки і банківських металів, що переміщуються

через митний кордон України, відповідно до законодавства України.

может это и подразумевает устное декларирование?

кто может просветите плиз.

то же самое про банковские металлы:

1. Фізична особа має право ввозити в Україну і вивозити за

межі України банківські метали вагою, що не перевищує 500 г, у

вигляді зливків і монет на умовах письмового декларування митному

органу в повному обсязі.

2. Фізична особа має право вивозити за межі України

банківські метали вагою, що перевищує 500 г, у вигляді зливків і

монет за умови письмового декларування митному органу в повному

обсязі та на підставі документів, що підтверджують придбання цією

особою банківських металів в уповноважених банках та/або

Національному банку.

правильно я понимаю, что если слиток весом 500 грамм и менее я могу провозить без декларирования? даже устного? слышал что до 10 тыс. евро обязательно нужно декларировать устно, иначе могут конфисковать. подскажите кто знает, если это так, то где эта норма прописана? читал инструкцию "Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України ", там есть только такое:и такое:про устное декларирование ничего не нашел. правда есть такой пункт:может это и подразумевает устное декларирование?кто может просветите плиз.то же самое про банковские металлы:правильно я понимаю, что если слиток весом 500 грамм и менее я могу провозить без декларирования? даже устного?

< 10,000 - топаешь зеленым коридором. Это без декларации если не спросят или с устной, если спросят.>= 10,000 - направляешься в красный. Там письменная декларация. Там ты говоришь: "Хочу задекларировать бабло", тебе протягивают бланк и вокруг начинают собираться стервятники. Обязательно 2-3 сотрудника медленно так вразвалочку подойдут. Заполняете бланк и стервятники ехидно так улыбаются ибо нужно предоставить документы, подтверждающие законность получения валюты т.е. выписка из банка, квитанция. Если есть бумага - пропустят с кислой рожей, если нет - карачун тебе.Помни, друг, что камень сказочный "направо пойдёшь, налево поёдёшь" - это выбор коридора. Нельзя выбрать зеленый и потом кричать стопэ, стопэ я декларирую 10,002 евро. Лучше просто съешь эти 2 евро на ходу.Про золото не знаю. ХЗ, скажи вольфрам крашенныйНу ты и создал себе проблем с этим металлоломом. Ты б ещё героина купил в качестве средств для существования за рубежом.Изучи таможенные правила страны приезда. Выезд из Украины не гарантирует беспроблемный въезд, особенно если ты как Дон Карлеоне со слитком в кармане, пачками бумаги за пазухой и угрюмой небритой физиономией после перелёта.