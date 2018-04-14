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Аваков закликав митників і
поліцію «покласти на стіл...

Аваков закликав митників і поліцію «покласти на стіл...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:05

Аваков закликав митників і поліцію «покласти на стіл...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав правоохоронні органи та Державну фіскальну службу, а також місцеві органи влади за допомогою боротьби з контрабандою «покласти на стіл українській державі» 100 млрд грн.

Дивися повний текст Аваков закликав митників і поліцію «покласти на стіл державі» 100 мільярдів.
R2
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Тщательней надо, ребята, формулу нам дали СН3СОС2Н5 два часа на пару —, и не берет. Должна брать… Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит. Не хочет сам — силой помыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:11

Ну да, ну да, государству, а стране как всегда ничего :(
Igorten
 
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