Система вирішила, що менеджер проекту більше не працює в компанії - і почала блокувати всі його акаунти, а також пропуски в офіс.
Дивися повний текст Робот вперше в історії звільнив розробника.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 чер, 2018 21:07
Робот вперше в історії звільнив розробника
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Робот вперше в історії звільнив розробника.
Додано: Чет 21 чер, 2018 21:43
Как там:
"Я тебя породил, я тебя и убью"
/Н.Гоголь "Тарас Бульба/
а тут по-другому: "Ты меня породил, но, я тебя убью!"
ПС. Это тока цветочки...а если ИИ начнет управлять АЭС или заменит
авиадиспетчеров? И это все уже на подходе
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 40 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|