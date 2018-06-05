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Робот вперше в історії
звільнив розробника

Робот вперше в історії звільнив розробника
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:07

Робот вперше в історії звільнив розробника

Пропонуємо до обговорення:
Система вирішила, що менеджер проекту більше не працює в компанії - і почала блокувати всі його акаунти, а також пропуски в офіс.

Дивися повний текст Робот вперше в історії звільнив розробника.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:07

ну вот началось
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:43

Как там:
"Я тебя породил, я тебя и убью"
/Н.Гоголь "Тарас Бульба/

а тут по-другому: "Ты меня породил, но, я тебя убью!"

ПС. Это тока цветочки...а если ИИ начнет управлять АЭС или заменит
авиадиспетчеров? И это все уже на подходе 8)
aleksalt
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:07

HRы косячат, а виноват "робот"
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:19

Re: Робот вперше в історії звільнив розробника

  aleksalt написав:а если ИИ начнет управлять АЭС или заменит
авиадиспетчеров?
сразу акушеров.Мы все умрем!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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