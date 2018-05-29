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АМКУ оштрафував нафтотрейдерів
на 41 млн грн за...

АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 41 млн грн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:51

АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 41 млн грн за...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні в четвер.

Дивися повний текст АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 41 млн грн за узгоджене підвищення цін на скраплений газ.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 21:51

а как это вернет нам водителям переплаченные деньги за газ
acidw1
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