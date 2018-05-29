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АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 41 млн грн за...
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Додано: Чет 21 чер, 2018 21:51
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні в четвер.
Дивися повний текст АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 41 млн грн за узгоджене підвищення цін на скраплений газ
.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 21:51
а как это вернет нам водителям переплаченные деньги за газ
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acidw1
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