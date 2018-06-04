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Audi і Airbus повідомили, де проведуть перші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 00:30
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Audi спільно з корпорацією Airbus оголосили про старт нового проекту системи міської мобільності Urban Air Mobility в німецькому місті Інгольштадт. Про це пише EnGadget.
Дивися повний текст Audi і Airbus повідомили, де проведуть перші випробування літаючого таксі
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 00:30
Теперь можно будет уволить всех водителей? Здесь же вроде многие этого хотели.
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