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У Facebook вводять
платні функції

У Facebook вводять платні функції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 04:34

У Facebook вводять платні функції

Пропонуємо до обговорення:
Тестування пройде на невеликій кількості груп про кулінарію, облаштування житла і т.п.

Дивися повний текст У Facebook вводять платні функції.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 04:34

Смешные они. Не могут исправить тормознутость ФБ по причине того, что нынешнее поколение программистов ФБ не может разобраться в кодах, написанных предшественниками, а вводят платные сервисы :)
avk
 
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...а Вы говорите - "вконтакте" теряет популярность...
max_us_ua
 
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