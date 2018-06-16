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Гривні загрожує обвал після
зростання мінімальної...

Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:23

Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

Пропонуємо до обговорення:
Наслідком підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до рівня 4200 гривень може стати сильний обвал гривні.

Дивися повний текст Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної зарплати - фінансист.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:23

В фразе: "Следствием повышения минимальной заработной платы в Украине до уровня 4200 гривен может стать сильный обвал гривны." главное слово МОЖЕТ. А может и нет.
После 3200 и 3700 у гривны были даже предпосылки для укрепления, но НБУ сдерживал.
Это означает, что прямой связи между количеством гривны и ее курсом нет, а все решает паническое или спокойное отношение общества к этому в конкретный период. Если общество ожидает традиционного осеннего удешевления гривны, то гривна подешевеет, если нет, то нет или даже укрепится (если дадут). Курс валюты - это прежде всего вопрос доверия к ней.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:40

Прям-таки збільшення з 3723 до 4200 викличе обвал гривні при тому, що більшість платить мінімалку офіційно і доплачує "в конверті", тобто збільшення мінімалки не вплине на зарплатню більшості працівників, тільки збільшить те, що платять офіційно і, відповідно, податки.
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:01

только полные д***** могут так не думать, 3200 также аукнется, курс 40 уже этой зимой будет
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KOKS
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