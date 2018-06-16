Наслідком підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до рівня 4200 гривень може стати сильний обвал гривні.
Дивися повний текст Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної зарплати - фінансист.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:23
Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної зарплати - фінансист.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:23
В фразе: "Следствием повышения минимальной заработной платы в Украине до уровня 4200 гривен может стать сильный обвал гривны." главное слово МОЖЕТ. А может и нет.
После 3200 и 3700 у гривны были даже предпосылки для укрепления, но НБУ сдерживал.
Это означает, что прямой связи между количеством гривны и ее курсом нет, а все решает паническое или спокойное отношение общества к этому в конкретный период. Если общество ожидает традиционного осеннего удешевления гривны, то гривна подешевеет, если нет, то нет или даже укрепится (если дадут). Курс валюты - это прежде всего вопрос доверия к ней.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:40
Прям-таки збільшення з 3723 до 4200 викличе обвал гривні при тому, що більшість платить мінімалку офіційно і доплачує "в конверті", тобто збільшення мінімалки не вплине на зарплатню більшості працівників, тільки збільшить те, що платять офіційно і, відповідно, податки.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:06
Увеличение минималки это увеличение налогов и, как следствие, увеличение цен.
Кроме того, помимо рабочих есть еще и бюджетники, которым нужно найти деньги на повышение зарплат.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:13
Смотрите глубже. Единственное, на что влияет минималка, это на наполняемость бюджета. Налоги, штрафы пени , обязательные платежи расчитываются от минималки, чем выше минималка тем выше и красивей яхта Гройсмана. Вот я плачю каждый месяц налоги, подняли минималку, платежей в денежном выражении стало в 2 раза больше! давайте поднимем минималку до 20000грн, и государство озолотится) Но гражданам Пи...ц..! Все услуги товары подорожают в пять раз. Да здравствует молоко по 100грн литр и бензин по 150 грн литр. курс валют затронет не сильно, девальвация гривни будет постепенной, со временем, просто гривен напечатают больше, и цены будут постоянно обгонять курс.)
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:14
KOKS
4200 - то грязная минималка, а на руки 3381. Поэтому курс 40 не будет, а 33-34 - вполне возможно. Так уж сложилось в Украине, что минималка топчется около 100 баксов в месяц и выше крыши не прыгнешь. Устоявшаяся тенденция. Если курс колеблется и минималка чуть больше 100 - це перемога, а чуть меньше 100 - зрада.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:17
минималка это скрытый Налог. Сильно поднимут, все в тень спрячутся. Одно дело зафиксировать на бумаге циферку, а совсем другое платить реально эту зарплату с Налоговыми начислениями)
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:23
ооо ещё вспомнил , Раша игры с минималкой уже прошла . Тоже бюджет пытались набить. В итоге набили, но не значительно. Зато как следствие получили рост безработицы, курс рубля , и рост цен. Больше не играются -)
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:31
Re: Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...
Вовсе нет. Нет настолько линейной зависимости между минималкой и ценами, между минималкой и объемом денежной массы, инфляцией и курсом. Минималка в 3200 почти не отразилась ни на ценах ни на курсе, хотя это было двукратное ее повышение, в первую очередь потому, что и до ни после этого повышения минималка была значительно ниже реальных доходов большинства населения.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:50
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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