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Гривні загрожує обвал після
зростання мінімальної...

Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:23

Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

Пропонуємо до обговорення:
Наслідком підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до рівня 4200 гривень може стати сильний обвал гривні.

Дивися повний текст Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної зарплати - фінансист.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:23

В фразе: "Следствием повышения минимальной заработной платы в Украине до уровня 4200 гривен может стать сильный обвал гривны." главное слово МОЖЕТ. А может и нет.
После 3200 и 3700 у гривны были даже предпосылки для укрепления, но НБУ сдерживал.
Это означает, что прямой связи между количеством гривны и ее курсом нет, а все решает паническое или спокойное отношение общества к этому в конкретный период. Если общество ожидает традиционного осеннего удешевления гривны, то гривна подешевеет, если нет, то нет или даже укрепится (если дадут). Курс валюты - это прежде всего вопрос доверия к ней.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:40

Прям-таки збільшення з 3723 до 4200 викличе обвал гривні при тому, що більшість платить мінімалку офіційно і доплачує "в конверті", тобто збільшення мінімалки не вплине на зарплатню більшості працівників, тільки збільшить те, що платять офіційно і, відповідно, податки.
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:06

  0mage0 написав:Прям-таки збільшення з 3723 до 4200 викличе обвал гривні при тому, що більшість платить мінімалку офіційно і доплачує "в конверті", тобто збільшення мінімалки не вплине на зарплатню більшості працівників, тільки збільшить те, що платять офіційно і, відповідно, податки.

Увеличение минималки это увеличение налогов и, как следствие, увеличение цен.
Кроме того, помимо рабочих есть еще и бюджетники, которым нужно найти деньги на повышение зарплат.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:13

Смотрите глубже. Единственное, на что влияет минималка, это на наполняемость бюджета. Налоги, штрафы пени , обязательные платежи расчитываются от минималки, чем выше минималка тем выше и красивей яхта Гройсмана. Вот я плачю каждый месяц налоги, подняли минималку, платежей в денежном выражении стало в 2 раза больше! давайте поднимем минималку до 20000грн, и государство озолотится) Но гражданам Пи...ц..! Все услуги товары подорожают в пять раз. Да здравствует молоко по 100грн литр и бензин по 150 грн литр. курс валют затронет не сильно, девальвация гривни будет постепенной, со временем, просто гривен напечатают больше, и цены будут постоянно обгонять курс.)
dost1980
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:14

KOKS
4200 - то грязная минималка, а на руки 3381. Поэтому курс 40 не будет, а 33-34 - вполне возможно. Так уж сложилось в Украине, что минималка топчется около 100 баксов в месяц и выше крыши не прыгнешь. Устоявшаяся тенденция. Если курс колеблется и минималка чуть больше 100 - це перемога, а чуть меньше 100 - зрада.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:17

минималка это скрытый Налог. Сильно поднимут, все в тень спрячутся. Одно дело зафиксировать на бумаге циферку, а совсем другое платить реально эту зарплату с Налоговыми начислениями)
dost1980
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:23

ооо ещё вспомнил , Раша игры с минималкой уже прошла . Тоже бюджет пытались набить. В итоге набили, но не значительно. Зато как следствие получили рост безработицы, курс рубля , и рост цен. Больше не играются -)
dost1980
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:31

Re: Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

  dost1980 написав:Все услуги товары подорожают в пять раз.

Вовсе нет. Нет настолько линейной зависимости между минималкой и ценами, между минималкой и объемом денежной массы, инфляцией и курсом. Минималка в 3200 почти не отразилась ни на ценах ни на курсе, хотя это было двукратное ее повышение, в первую очередь потому, что и до ни после этого повышения минималка была значительно ниже реальных доходов большинства населения.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:50

Напомню

https://news.finance.ua/ru/news/-/395934
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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