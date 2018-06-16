Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:14

KOKS

4200 - то грязная минималка, а на руки 3381. Поэтому курс 40 не будет, а 33-34 - вполне возможно. Так уж сложилось в Украине, что минималка топчется около 100 баксов в месяц и выше крыши не прыгнешь. Устоявшаяся тенденция. Если курс колеблется и минималка чуть больше 100 - це перемога, а чуть меньше 100 - зрада.

Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!