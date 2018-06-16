Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...
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Дурня. Підвищення з 1600 до 3200 а потім 3800 не обвалило гривню, а з 3800 до 4200, всього на 10% - обвалить! Підвищення мінімалки не вигідне крупним роботодавцям. бо автоматично потягне підвищення зарплат по всьому ланцюжку. Мінімалка, це той мінімум, нижче якого платити не можна, але не буде, скажімо бугалтер працювати за з/п що на 10% вище від з/п прибиральниці, він розцінить це як приниження. Тому вибудовується стихійна "табель про ранги" і середня зарплата виявляється у 2-3 рази більшою за мінімальну в усіх країнах. Саме тому такий опір підвищенню мінімалки, аж до відставки міністрів. Але наші жадібні роботодавці потрапили у вилку. Не піднімеш з/п - народ в Польщу втече! Тому,хоч і опираються, хоч і лякають обивателя висерами експерДів, та виходу у них немає. А уряду треба лиш накопичити суму достатню для покриття касового розриву, поки податки від збільшених зарплат не покриють витрати на оплату праці бюджетників. Минулого разу це допомогли зробити конфісковані гроші Овоча. Зараз намагатимуться витрусити бабло з митниці.
ну этого эксперта можно понять. Ему бы тоже хотелось работать в НБУ, а не сидеть на пенсии в заюытье, изредка пописывая статьи на тему "Эмиссия - лучший способ спасения Привата" или "Нужно было отключить свет в Киеве и Днепре на 20 минут чтобы не дать Коломойскому вывести деньги из Привата". Погуглите))
andriyzhagun написав:Дурня. Підвищення з 1600 до 3200 а потім 3800 не обвалило гривню, а з 3800 до 4200, всього на 10% - обвалить! Підвищення мінімалки не вигідне крупним роботодавцям. бо автоматично потягне підвищення зарплат по всьому ланцюжку. Мінімалка, це той мінімум, нижче якого платити не можна, але не буде, скажімо бугалтер працювати за з/п що на 10% вище від з/п прибиральниці, він розцінить це як приниження. Тому вибудовується стихійна "табель про ранги" і середня зарплата виявляється у 2-3 рази більшою за мінімальну в усіх країнах. Саме тому такий опір підвищенню мінімалки, аж до відставки міністрів. Але наші жадібні роботодавці потрапили у вилку. Не піднімеш з/п - народ в Польщу втече! Тому,хоч і опираються, хоч і лякають обивателя висерами експерДів, та виходу у них немає. А уряду треба лиш накопичити суму достатню для покриття касового розриву, поки податки від збільшених зарплат не покриють витрати на оплату праці бюджетників. Минулого разу це допомогли зробити конфісковані гроші Овоча. Зараз намагатимуться витрусити бабло з митниці.
4200 будет примерно 14 разрядом по ЕТС. Посмотрите какие должности подпадают по этот оклад и обратите внимание, что всем, кто ниже - доплатят до 14! разряда. Только в медицине 14 разряд - это хирурги и анестезиологи.
Доход один, а квалификация, трудозатраты на получение этой квалификации.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597