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Гривні загрожує обвал після
зростання мінімальної...

Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:52

Дурня. Підвищення з 1600 до 3200 а потім 3800 не обвалило гривню, а з 3800 до 4200, всього на 10% - обвалить!
Підвищення мінімалки не вигідне крупним роботодавцям. бо автоматично потягне підвищення зарплат по всьому ланцюжку. Мінімалка, це той мінімум, нижче якого платити не можна, але не буде, скажімо бугалтер працювати за з/п що на 10% вище від з/п прибиральниці, він розцінить це як приниження. Тому вибудовується стихійна "табель про ранги" і середня зарплата виявляється у 2-3 рази більшою за мінімальну в усіх країнах. Саме тому такий опір підвищенню мінімалки, аж до відставки міністрів. Але наші жадібні роботодавці потрапили у вилку. Не піднімеш з/п - народ в Польщу втече! Тому,хоч і опираються, хоч і лякають обивателя висерами експерДів, та виходу у них немає. А уряду треба лиш накопичити суму достатню для покриття касового розриву, поки податки від збільшених зарплат не покриють витрати на оплату праці бюджетників. Минулого разу це допомогли зробити конфісковані гроші Овоча. Зараз намагатимуться витрусити бабло з митниці.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:26

Заместитель главы НБУ должен успокаивать рынок, а не вбросы такого рода делать...
defatua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:44

ну этого эксперта можно понять. Ему бы тоже хотелось работать в НБУ, а не сидеть на пенсии в заюытье, изредка пописывая статьи на тему "Эмиссия - лучший способ спасения Привата" или "Нужно было отключить свет в Киеве и Днепре на 20 минут чтобы не дать Коломойскому вывести деньги из Привата". Погуглите))
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:48

  andriyzhagun написав:Дурня. Підвищення з 1600 до 3200 а потім 3800 не обвалило гривню, а з 3800 до 4200, всього на 10% - обвалить!
Підвищення мінімалки не вигідне крупним роботодавцям. бо автоматично потягне підвищення зарплат по всьому ланцюжку. Мінімалка, це той мінімум, нижче якого платити не можна, але не буде, скажімо бугалтер працювати за з/п що на 10% вище від з/п прибиральниці, він розцінить це як приниження. Тому вибудовується стихійна "табель про ранги" і середня зарплата виявляється у 2-3 рази більшою за мінімальну в усіх країнах. Саме тому такий опір підвищенню мінімалки, аж до відставки міністрів. Але наші жадібні роботодавці потрапили у вилку. Не піднімеш з/п - народ в Польщу втече! Тому,хоч і опираються, хоч і лякають обивателя висерами експерДів, та виходу у них немає. А уряду треба лиш накопичити суму достатню для покриття касового розриву, поки податки від збільшених зарплат не покриють витрати на оплату праці бюджетників. Минулого разу це допомогли зробити конфісковані гроші Овоча. Зараз намагатимуться витрусити бабло з митниці.


4200 будет примерно 14 разрядом по ЕТС. Посмотрите какие должности подпадают по этот оклад и обратите внимание, что всем, кто ниже - доплатят до 14! разряда.
Только в медицине 14 разряд - это хирурги и анестезиологи.

Доход один, а квалификация, трудозатраты на получение этой квалификации.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:25

Re: Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

У нас то обвал то понос.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:01

Для того, что бы поднимать минимальную зарплату, необходимо пересмотреть полнлстью все налогооблажение. Это какой продукт необходимо производить, что бы рабочий мог отработать, иначе с чего ему платить зарплату. Если минималка на сегодня 3700 нужно к этой минималки прибавить 20 процентов НДС и прибавить 25 пооцентов прибыли и того продукт должен стоить минимум 5500 грн. Это тот предел который предприниматель должен отдать каждый месяц на зарплату одному сотруднику. При чем 5500 грн сотрудник может и не заработать этих денег в месяц. В эту зарплату нужно вложить расходы на аренду, телефоны, бензин, и заложить рентабильность роедприятия, как минимум 20 процентов в итоге работник должен приносить на фирму минимум 10000грн, что бы ему выплатить 3200 грн.на руки. Интересно, уборщица намывает полы на 10000 грн. Отсюда наш продукт стоит 10000 грн. Теперь прибавляйте к стоимости продукта каждое увелечение минималки. И не каждый уважающий себя человек пойдет работать на минималку. Он хочет получать минимум 10000 грн, а не зарабатывать их. А предпринимателю, нужно думать в каких тендерах участвовать, что бы вести свой бизнес. Когда условия тендеров выполни заказ сегодня, а деньги через год.
sponsornet12345
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:11

Re: Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

  sponsornet12345 написав:прибавить 20 процентов НДС и прибавить 25 пооцентов прибыли и того продукт должен стоить минимум 5500 грн. Это тот предел который предприниматель должен отдать каждый месяц на зарплату одному сотруднику. При чем 5500 грн сотрудник может и не заработать этих денег в месяц. В эту зарплату нужно вложить расходы на аренду, телефоны, бензин, и заложить рентабильность роедприятия, как минимум 20 процентов

Вы прибылт уже дважды заложили, 25% а сверху еще 20% :mregreen:
  sponsornet12345 написав:Отсюда наш продукт стоит 10000 грн.

В вашем мире 1 человек за месяц делает только 1 продукт/услугу?
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:15

Re: Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

Девал будет, но не от минималки, а после того как транзит обрубят. До выборов ничего не будет, будут тянуть до последнего как обычно, а потом резко как бахнет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:04

Интересно, а почему в США, Японии и Германии, нет понятия про минимальную зарплату? А я вам расскажу почему: у них не было совка и им не надо избавляться от него, а у нас дальше переименования улиц- дело не пошло, так в савковщине и терпим.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:17

Re: Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

  Reddick написав:Интересно, а почему в США, Японии и Германии, нет понятия про минимальную зарплату? А я вам расскажу почему: у них не было совка и им не надо избавляться от него, а у нас дальше переименования улиц- дело не пошло, так в савковщине и терпим.


как это "нет"?!!! минимальная оплата в час есть.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B4%D0%B0

USA 10,10 US-Dollar
Japan $6.53 до $8.53 pro Stunde
Deutschland Mindestlohn 8,84 Euro pro Stunde

а "совок" сначала из себя выдавите!
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Kripo
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