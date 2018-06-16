Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...
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Дурня. Підвищення з 1600 до 3200 а потім 3800 не обвалило гривню, а з 3800 до 4200, всього на 10% - обвалить! Підвищення мінімалки не вигідне крупним роботодавцям. бо автоматично потягне підвищення зарплат по всьому ланцюжку. Мінімалка, це той мінімум, нижче якого платити не можна, але не буде, скажімо бугалтер працювати за з/п що на 10% вище від з/п прибиральниці, він розцінить це як приниження. Тому вибудовується стихійна "табель про ранги" і середня зарплата виявляється у 2-3 рази більшою за мінімальну в усіх країнах. Саме тому такий опір підвищенню мінімалки, аж до відставки міністрів. Але наші жадібні роботодавці потрапили у вилку. Не піднімеш з/п - народ в Польщу втече! Тому,хоч і опираються, хоч і лякають обивателя висерами експерДів, та виходу у них немає. А уряду треба лиш накопичити суму достатню для покриття касового розриву, поки податки від збільшених зарплат не покриють витрати на оплату праці бюджетників. Минулого разу це допомогли зробити конфісковані гроші Овоча. Зараз намагатимуться витрусити бабло з митниці.
ну этого эксперта можно понять. Ему бы тоже хотелось работать в НБУ, а не сидеть на пенсии в заюытье, изредка пописывая статьи на тему "Эмиссия - лучший способ спасения Привата" или "Нужно было отключить свет в Киеве и Днепре на 20 минут чтобы не дать Коломойскому вывести деньги из Привата". Погуглите))
andriyzhagun написав:Дурня. Підвищення з 1600 до 3200 а потім 3800 не обвалило гривню, а з 3800 до 4200, всього на 10% - обвалить! Підвищення мінімалки не вигідне крупним роботодавцям. бо автоматично потягне підвищення зарплат по всьому ланцюжку. Мінімалка, це той мінімум, нижче якого платити не можна, але не буде, скажімо бугалтер працювати за з/п що на 10% вище від з/п прибиральниці, він розцінить це як приниження. Тому вибудовується стихійна "табель про ранги" і середня зарплата виявляється у 2-3 рази більшою за мінімальну в усіх країнах. Саме тому такий опір підвищенню мінімалки, аж до відставки міністрів. Але наші жадібні роботодавці потрапили у вилку. Не піднімеш з/п - народ в Польщу втече! Тому,хоч і опираються, хоч і лякають обивателя висерами експерДів, та виходу у них немає. А уряду треба лиш накопичити суму достатню для покриття касового розриву, поки податки від збільшених зарплат не покриють витрати на оплату праці бюджетників. Минулого разу це допомогли зробити конфісковані гроші Овоча. Зараз намагатимуться витрусити бабло з митниці.
4200 будет примерно 14 разрядом по ЕТС. Посмотрите какие должности подпадают по этот оклад и обратите внимание, что всем, кто ниже - доплатят до 14! разряда. Только в медицине 14 разряд - это хирурги и анестезиологи.
Доход один, а квалификация, трудозатраты на получение этой квалификации.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Для того, что бы поднимать минимальную зарплату, необходимо пересмотреть полнлстью все налогооблажение. Это какой продукт необходимо производить, что бы рабочий мог отработать, иначе с чего ему платить зарплату. Если минималка на сегодня 3700 нужно к этой минималки прибавить 20 процентов НДС и прибавить 25 пооцентов прибыли и того продукт должен стоить минимум 5500 грн. Это тот предел который предприниматель должен отдать каждый месяц на зарплату одному сотруднику. При чем 5500 грн сотрудник может и не заработать этих денег в месяц. В эту зарплату нужно вложить расходы на аренду, телефоны, бензин, и заложить рентабильность роедприятия, как минимум 20 процентов в итоге работник должен приносить на фирму минимум 10000грн, что бы ему выплатить 3200 грн.на руки. Интересно, уборщица намывает полы на 10000 грн. Отсюда наш продукт стоит 10000 грн. Теперь прибавляйте к стоимости продукта каждое увелечение минималки. И не каждый уважающий себя человек пойдет работать на минималку. Он хочет получать минимум 10000 грн, а не зарабатывать их. А предпринимателю, нужно думать в каких тендерах участвовать, что бы вести свой бизнес. Когда условия тендеров выполни заказ сегодня, а деньги через год.
sponsornet12345 написав:прибавить 20 процентов НДС и прибавить 25 пооцентов прибыли и того продукт должен стоить минимум 5500 грн. Это тот предел который предприниматель должен отдать каждый месяц на зарплату одному сотруднику. При чем 5500 грн сотрудник может и не заработать этих денег в месяц. В эту зарплату нужно вложить расходы на аренду, телефоны, бензин, и заложить рентабильность роедприятия, как минимум 20 процентов
Вы прибылт уже дважды заложили, 25% а сверху еще 20% :mregreen:
sponsornet12345 написав:Отсюда наш продукт стоит 10000 грн.
В вашем мире 1 человек за месяц делает только 1 продукт/услугу?
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Интересно, а почему в США, Японии и Германии, нет понятия про минимальную зарплату? А я вам расскажу почему: у них не было совка и им не надо избавляться от него, а у нас дальше переименования улиц- дело не пошло, так в савковщине и терпим.
Reddick написав:Интересно, а почему в США, Японии и Германии, нет понятия про минимальную зарплату? А я вам расскажу почему: у них не было совка и им не надо избавляться от него, а у нас дальше переименования улиц- дело не пошло, так в савковщине и терпим.