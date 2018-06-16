Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:27

sponsornet12345 написав: При чем 5500 грн сотрудник может и не заработать этих денег в месяц. В эту зарплату нужно вложить расходы на аренду, телефоны, бензин, и заложить рентабильность роедприятия, как минимум 20 процентов в итоге работник должен приносить на фирму минимум 10000грн, что бы ему выплатить 3200 грн.на руки. Интересно, уборщица намывает полы на 10000 грн. Отсюда наш продукт стоит 10000 грн. При чем 5500 грн сотрудник может и не заработать этих денег в месяц. В эту зарплату нужно вложить расходы на аренду, телефоны, бензин, и заложить рентабильность роедприятия, как минимум 20 процентов в итоге работник должен приносить на фирму минимум 10000грн, что бы ему выплатить 3200 грн.на руки. Интересно, уборщица намывает полы на 10000 грн. Отсюда наш продукт стоит 10000 грн.

Почему в Польше уборщица намывает полы аж на 20 000 гр - это как минимум, а у нас даже 10 000 - фантастика ? Так в Польше накладные расходы на уборщицу плюсуйте - на моющие средства, щетки , салфетки, пылесосы - идут долларов 200 в месяц - там они не со своими тряпками и хоз. мылом приходят мыть полы, а все цивилизованно. И выходит, что труд нашей уборщицы более тяжелый , чем у польской - а платят ей на много меньше ? Вывод очевиден - наши менеджеры - не стоят тех зарплат, которые они получают. Не те люди управляют экономикой ,и это еще мягко сказано. Почему в цивилизованном мире предприятия приносят достаточный доход , что бы оплатить и труд уборщицы, и труд всех сотрудников на высоком уровне ? Не грамотная организация предприятия - или откровенные злоупотребления? Почему все могут - на высоком уровне - а мы нет ? Вина не грамотного или преступного управления экономикой и каждым предприятием. А может и не "или" - а все сразу вместе. Разве не очевидно наше слабое место ? Кто-то писал про "квалификацию высокую" и соответственно зарплаты. У нас в реале нет таких людей на должностях "с высокой квалификацией" - это же очевидно. Получить диплом - еще не показатель квалификации.