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Гривні загрожує обвал після
зростання мінімальної...

Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:45

  Золотой батон написав:Девал будет, но не от минималки, а после того как транзит обрубят. До выборов ничего не будет, будут тянуть до последнего как обычно, а потом резко как бахнет

и упадет до 20-23 грн/бакс
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:47

4200 грн/мес - это 8400 грн/мес по заграничным меркам. Вы видели такие оклады в пересчете на местную валюту, например в Польше?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:05

  Деньги написав: и упадет до 20-23 грн/бакс

Ога упадёт. Уже сейчас дефицит бюджета увеличивается и торговый баланс пошёл в резкое пике. А все потому что уже должен быть по плану небольшой девал, будут тянуть до выборов, а потом будут покращеня :mrgreen: :D :)
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:13

Re: Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

  Кузя написав:Увеличение минималки это увеличение налогов и, как следствие, увеличение цен.


Розничная торговля разве на минималке сидит - что бы у нее вдруг выросли зарплаты и налоги ? Вы что-то с налогами не в ту степь ? А если налоги вырастут у бюджетников - то прямой связи с повышением цен - тут нет. Богаче бюджетники не станут. Цены поднять можно, но если покупать товары по повышенным ценам не будут - то их вскоре опустят. Уже сейчас в магазах пусто. А от повышения минималки народ не разбогатеет.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:27

Re: Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

  sponsornet12345 написав:При чем 5500 грн сотрудник может и не заработать этих денег в месяц. В эту зарплату нужно вложить расходы на аренду, телефоны, бензин, и заложить рентабильность роедприятия, как минимум 20 процентов в итоге работник должен приносить на фирму минимум 10000грн, что бы ему выплатить 3200 грн.на руки. Интересно, уборщица намывает полы на 10000 грн. Отсюда наш продукт стоит 10000 грн.


Почему в Польше уборщица намывает полы аж на 20 000 гр - это как минимум, а у нас даже 10 000 - фантастика ? Так в Польше накладные расходы на уборщицу плюсуйте - на моющие средства, щетки , салфетки, пылесосы - идут долларов 200 в месяц - там они не со своими тряпками и хоз. мылом приходят мыть полы, а все цивилизованно. И выходит, что труд нашей уборщицы более тяжелый , чем у польской - а платят ей на много меньше ? Вывод очевиден - наши менеджеры - не стоят тех зарплат, которые они получают. Не те люди управляют экономикой ,и это еще мягко сказано. Почему в цивилизованном мире предприятия приносят достаточный доход , что бы оплатить и труд уборщицы, и труд всех сотрудников на высоком уровне ? Не грамотная организация предприятия - или откровенные злоупотребления? Почему все могут - на высоком уровне - а мы нет ? Вина не грамотного или преступного управления экономикой и каждым предприятием. А может и не "или" - а все сразу вместе. Разве не очевидно наше слабое место ? Кто-то писал про "квалификацию высокую" и соответственно зарплаты. У нас в реале нет таких людей на должностях "с высокой квалификацией" - это же очевидно. Получить диплом - еще не показатель квалификации.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 22 чер, 2018 14:36, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:29

Re: Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

  kalinavalera1 написав:а у нас даже 10 000 - фантастика ?

Не фантастика
  kalinavalera1 написав:Так в Польше накладные расходы на уборщицу плюсуйте - на моющие средства, щетки , салфетки, пылесосы - идут долларов 200 в месяц - там они не со своими тряпками и хоз. мылом приходят мыть полы, а все цивилизованно.

Откуда вы эти глупости вычитываете. В Украине все то же самое
  kalinavalera1 написав:И выходит, что труд нашей уборщицы более тяжелый , чем у польской - а платят ей на много меньше ?

+/- одинаково
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:39

  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:а у нас даже 10 000 - фантастика ?

Не фантастика
  kalinavalera1 написав:Так в Польше накладные расходы на уборщицу плюсуйте - на моющие средства, щетки , салфетки, пылесосы - идут долларов 200 в месяц - там они не со своими тряпками и хоз. мылом приходят мыть полы, а все цивилизованно.

Откуда вы эти глупости вычитываете. В Украине все то же самое
  kalinavalera1 написав:И выходит, что труд нашей уборщицы более тяжелый , чем у польской - а платят ей на много меньше ?

+/- одинаково


Вы суть запудрили. Если нашей уборщице покупать моющие средства и тп. - то это еще нужно приплюсовать к 10 000 зарплаты и начислениям - накладные расходы на моющие - и будет уже как минимум 12 000 - 14 000 в лучшем случае. Суть в том, что налоги в целом есть и выше чем у нас, но все равно высокие зарплаты платят работающим. Суть в том, что бы любое дело было организованно так, что бы прибыль приносить адекватную - а не меньше , чем у всех на белом свете. Вот это еще нужно уметь менеджеру - особый талант - что бы так мало прибыли приносить обществу! :mrgreen: Мы же не в пустыне живем.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:47

Re: Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

  kalinavalera1 написав:Вы суть запудрили. Если нашей уборщице покупать моющие средства и тп. - то это еще нужно приплюсовать к 10 000 зарплаты и начислениям - накладные расходы на моющие - и будет уже как минимум 12 000 - 14 000 в лучшем случае.

Да не несите бред, не покупает уборщица никакие моющие
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:52

  Золотой батон написав: Ога упадёт. Уже сейчас дефицит бюджета увеличивается и торговый баланс пошёл в резкое пике. А все потому что уже должен быть по плану небольшой девал, будут тянуть до выборов, а потом будут покращеня :mrgreen: :D :)

Помимо предстоящих выборов в Украине, началась торговая война в Мире, и не факт, что тот же сегодняшний доллар будет иметь тот же покупательский интерес.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:54

  kalinavalera1 написав: Почему в Польше уборщица намывает полы аж на 20 000 гр - это как минимум, а у нас даже 10 000 - фантастика ? Так в Польше накладные расходы на уборщицу плюсуйте - на моющие средства, щетки , салфетки, пылесосы - идут долларов 200 в месяц - там они не со своими тряпками и хоз. мылом приходят мыть полы, а все цивилизованно. И выходит, что труд нашей уборщицы более тяжелый , чем у польской - а платят ей на много меньше ? Вывод очевиден - наши менеджеры - не стоят тех зарплат, которые они получают. Не те люди управляют экономикой ,и это еще мягко сказано. Почему в цивилизованном мире предприятия приносят достаточный доход , что бы оплатить и труд уборщицы, и труд всех сотрудников на высоком уровне ? Не грамотная организация предприятия - или откровенные злоупотребления? Почему все могут - на высоком уровне - а мы нет ? Вина не грамотного или преступного управления экономикой и каждым предприятием. А может и не "или" - а все сразу вместе. Разве не очевидно наше слабое место ? Кто-то писал про "квалификацию высокую" и соответственно зарплаты. У нас в реале нет таких людей на должностях "с высокой квалификацией" - это же очевидно. Получить диплом - еще не показатель квалификации.

жадность. Но ничего, с поднятием минималки, жадные будут меньше покупать валюты в свои матрацы :)
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