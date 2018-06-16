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Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:57
Деньги написав:
Помимо предстоящих выборов в Украине, началась торговая война в Мире, и не факт, что тот же сегодняшний доллар будет иметь тот же покупательский интерес.
Вы затронули интересную тему - очень интересную. А более подробно такие версии как вы видите ? Понимаю , что это только возможные версии, и точно никто не скажет истину в последней инстанции - но хотелось бы попытаться " соломки подстелить".
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kalinavalera1
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:02
Faceless написав: dost1980 написав:
Все услуги товары подорожают в пять раз.
Вовсе нет. Нет настолько линейной зависимости между минималкой и ценами, между минималкой и объемом денежной массы, инфляцией и курсом. Минималка в 3200 почти не отразилась ни на ценах ни на курсе, хотя это было двукратное ее повышение, в первую очередь потому, что и до ни после этого повышения минималка была значительно ниже реальных доходов большинства населения.
Вы продукты из холодильника достаете или все таки на рынке покупаете? Или у вас как в Орле и Решке, золотая карта и на цены вам пофиг?
Помнится мне что вы терли мои посты по поводу массовой трудовой миграции в Польшу. Тоже бредом считали. Я вам там кое что передавал. Надеюсь передача дошла.
Найдется мужества не затереть?
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p_a_l
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:03
kalinavalera1 написав:
Вы затронули интересную тему - очень интересную. А более подробно такие версии как вы видите ? Понимаю , что это только возможные версии, и точно никто не скажет истину в последней инстанции - но хотелось бы попытаться " соломки подстелить".
:) Вы хотите чтоб я дал прогноз и так, чтоб еще и угадал? :)))
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Деньги
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:15
p_a_l написав:
Вы продукты из холодильника достаете или все таки на рынке покупаете? Или у вас как в Орле и Решке, золотая карта и на цены вам пофиг?
И при чем тут продукты к минималке то?
p_a_l написав:
Помнится мне что вы терли мои посты по поводу массовой трудовой миграции в Польшу. Тоже бредом считали. Я вам там кое что передавал. Надеюсь передача дошла.
Бредом и считал и считаю. Что вы там передать собирались то?
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Faceless
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:29
Faceless написав: kalinavalera1 написав:
Вы суть запудрили. Если нашей уборщице покупать моющие средства и тп. - то это еще нужно приплюсовать к 10 000 зарплаты и начислениям - накладные расходы на моющие - и будет уже как минимум 12 000 - 14 000 в лучшем случае.
Да не несите бред, не покупает уборщица никакие моющие
Здесь нельзя быть категоричным. Есть места, где покупает, есть где нет.
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nalim
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