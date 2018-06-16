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Гривні загрожує обвал після
зростання мінімальної...

Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:57

Re: Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

  Деньги написав:Помимо предстоящих выборов в Украине, началась торговая война в Мире, и не факт, что тот же сегодняшний доллар будет иметь тот же покупательский интерес.


Вы затронули интересную тему - очень интересную. А более подробно такие версии как вы видите ? Понимаю , что это только возможные версии, и точно никто не скажет истину в последней инстанции - но хотелось бы попытаться " соломки подстелить".
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:02

  Faceless написав:
  dost1980 написав:Все услуги товары подорожают в пять раз.

Вовсе нет. Нет настолько линейной зависимости между минималкой и ценами, между минималкой и объемом денежной массы, инфляцией и курсом. Минималка в 3200 почти не отразилась ни на ценах ни на курсе, хотя это было двукратное ее повышение, в первую очередь потому, что и до ни после этого повышения минималка была значительно ниже реальных доходов большинства населения.

Вы продукты из холодильника достаете или все таки на рынке покупаете? Или у вас как в Орле и Решке, золотая карта и на цены вам пофиг?
Помнится мне что вы терли мои посты по поводу массовой трудовой миграции в Польшу. Тоже бредом считали. Я вам там кое что передавал. Надеюсь передача дошла.
Найдется мужества не затереть?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:03

  kalinavalera1 написав: Вы затронули интересную тему - очень интересную. А более подробно такие версии как вы видите ? Понимаю , что это только возможные версии, и точно никто не скажет истину в последней инстанции - но хотелось бы попытаться " соломки подстелить".

:) Вы хотите чтоб я дал прогноз и так, чтоб еще и угадал? :)))
Деньги
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:15

Re: Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

  p_a_l написав:Вы продукты из холодильника достаете или все таки на рынке покупаете? Или у вас как в Орле и Решке, золотая карта и на цены вам пофиг?

И при чем тут продукты к минималке то?
  p_a_l написав:Помнится мне что вы терли мои посты по поводу массовой трудовой миграции в Польшу. Тоже бредом считали. Я вам там кое что передавал. Надеюсь передача дошла.

Бредом и считал и считаю. Что вы там передать собирались то?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:29

  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:Вы суть запудрили. Если нашей уборщице покупать моющие средства и тп. - то это еще нужно приплюсовать к 10 000 зарплаты и начислениям - накладные расходы на моющие - и будет уже как минимум 12 000 - 14 000 в лучшем случае.

Да не несите бред, не покупает уборщица никакие моющие

Здесь нельзя быть категоричным. Есть места, где покупает, есть где нет.
nalim
 
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