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Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:57
Деньги написав:
Помимо предстоящих выборов в Украине, началась торговая война в Мире, и не факт, что тот же сегодняшний доллар будет иметь тот же покупательский интерес.
Вы затронули интересную тему - очень интересную. А более подробно такие версии как вы видите ? Понимаю , что это только возможные версии, и точно никто не скажет истину в последней инстанции - но хотелось бы попытаться " соломки подстелить".
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kalinavalera1
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:02
Faceless написав: dost1980 написав:
Все услуги товары подорожают в пять раз.
Вовсе нет. Нет настолько линейной зависимости между минималкой и ценами, между минималкой и объемом денежной массы, инфляцией и курсом. Минималка в 3200 почти не отразилась ни на ценах ни на курсе, хотя это было двукратное ее повышение, в первую очередь потому, что и до ни после этого повышения минималка была значительно ниже реальных доходов большинства населения.
Вы продукты из холодильника достаете или все таки на рынке покупаете? Или у вас как в Орле и Решке, золотая карта и на цены вам пофиг?
Помнится мне что вы терли мои посты по поводу массовой трудовой миграции в Польшу. Тоже бредом считали. Я вам там кое что передавал. Надеюсь передача дошла.
Найдется мужества не затереть?
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p_a_l
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:03
kalinavalera1 написав:
Вы затронули интересную тему - очень интересную. А более подробно такие версии как вы видите ? Понимаю , что это только возможные версии, и точно никто не скажет истину в последней инстанции - но хотелось бы попытаться " соломки подстелить".
:) Вы хотите чтоб я дал прогноз и так, чтоб еще и угадал? :)))
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Деньги
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:15
p_a_l написав:
Вы продукты из холодильника достаете или все таки на рынке покупаете? Или у вас как в Орле и Решке, золотая карта и на цены вам пофиг?
И при чем тут продукты к минималке то?
p_a_l написав:
Помнится мне что вы терли мои посты по поводу массовой трудовой миграции в Польшу. Тоже бредом считали. Я вам там кое что передавал. Надеюсь передача дошла.
Бредом и считал и считаю. Что вы там передать собирались то?
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Faceless
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:29
Faceless написав: kalinavalera1 написав:
Вы суть запудрили. Если нашей уборщице покупать моющие средства и тп. - то это еще нужно приплюсовать к 10 000 зарплаты и начислениям - накладные расходы на моющие - и будет уже как минимум 12 000 - 14 000 в лучшем случае.
Да не несите бред, не покупает уборщица никакие моющие
Здесь нельзя быть категоричным. Есть места, где покупает, есть где нет.
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nalim
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:52
dost1980 написав:
Смотрите глубже. Единственное, на что влияет минималка, это на наполняемость бюджета. Налоги, штрафы пени , обязательные платежи расчитываются от минималки, чем выше минималка тем выше и красивей яхта Гройсмана. Вот я плачю каждый месяц налоги, подняли минималку, платежей в денежном выражении стало в 2 раза больше! давайте поднимем минималку до 20000грн, и государство озолотится) Но гражданам Пи...ц..! Все услуги товары подорожают в пять раз. Да здравствует молоко по 100грн литр и бензин по 150 грн литр. курс валют затронет не сильно, девальвация гривни будет постепенной, со временем, просто гривен напечатают больше, и цены будут постоянно обгонять курс.)
В очередной раз поражаюсь нашим "бизнесменам"...
Цены не вырастут от повышения зарплат, если будет здоровая конкуренция в бизнесе и если АМК будет мониторить сговоры производителей/трейдеров на рынке.
По вашей логике в Польше с ее минималкой 15000 молоко должно стоить не меньше 75 грн/л, а оно стоит как и у нас сейчас. И бензин у них 40 грн/л, а не 120. Тоже самое могу написать про Германию.
Государство должно применить рычаги воздействия на бизнес, заставив последний увеличить долю ЗП в себестоимости до 25%-30%. У нас пока около 12% (это очень низкий показатель относительно развитых стран)
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Viktor
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:26
В Украине все зааисит от минималки, на сколько ее поднимут,на столько же вырастет инфляция. Вот и делайте прогнозы. Просто жаль простых людей, которые все тянутся и тянутся до зарплаты. А зарплату выдают с задержками ） Вчера на тысячу ты смог то и то., а сегодня ты на твсячу уже не успел ））
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Додано: Суб 23 чер, 2018 08:22
Faceless написав:
Нет настолько линейной зависимости между минималкой и ценами, между минималкой и объемом денежной массы, инфляцией и курсом.
Согласен.
Faceless написав:
Минималка в 3200 почти не отразилась ни на ценах ни на курсе,
На курсе - да, а вот на ценах - попробуйте доказать, сами же сказали. что зависимость нелинейная? Мне вот кажется что таки отразилась, не в 2 раза, но ощутимо.
andriyzhagun написав:
Підвищення мінімалки не вигідне крупним роботодавцям. бо автоматично потягне підвищення зарплат по всьому ланцюжку.
ну не знаю, у меня на работе (госпредприятие, зарплаты 99% сотрудников выше минималки) поднятие минималки на зп не отразилось вообще. Какие там цепочки...
andriyzhagun написав:
не буде, скажімо бугалтер працювати за з/п що на 10% вище від з/п прибиральниці, він розцінить це як приниження.
Будет, если бухгалтеров много, а уборщиц мало. И это правильно.
Деньги написав:
и упадет до 20-23 грн/бакс
не, до 8! да чего уж там, до 5 грн/бакс! (((
Viktor написав:
Государство должно
Пока будут говорить "государство должно", дела не будет.
Государство ничего не должно. Это инструмент. Такой, каким мы (Вы, я, и т.д.) его сделали. Или сохранили. Бесполезно говорить "Молоток должен закручивать шурупы", надо брать в руки, и закручивать, а если, как в этом случае, молоток вообще не подходит, менять его на отвертку.
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ignorabimus
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Додано: Суб 23 чер, 2018 09:11
Faceless написав: dost1980 написав:
Все услуги товары подорожают в пять раз.
Вовсе нет. Нет настолько линейной зависимости между минималкой и ценами, между минималкой и объемом денежной массы, инфляцией и курсом. Минималка в 3200 почти не отразилась ни на ценах ни на курсе, хотя это было двукратное ее повышение
, в первую очередь потому, что и до ни после этого повышения минималка была значительно ниже реальных доходов большинства населения.
Это к вашему холодильнику и золотой карте.
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p_a_l
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:40
Faceless, В 2016 г. на ж/д вокзале в Киеве пирожки с горохом продавали по 6 грн, потом цена стала 7 грн, а в 2018 г. уже по 10 грн. И вся продукция хлебобулочная только растёт в цене, говорят, надо зарплату повышать хлебопекарям, да подорожало электричество, газ. Так что, ещё полгодика и будет все 100% роста цены на пирожок.
Востаннє редагувалось 1007qwert
в Суб 23 чер, 2018 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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