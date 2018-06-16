Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

Додано: Суб 23 чер, 2018 08:22

Faceless написав: Нет настолько линейной зависимости между минималкой и ценами, между минималкой и объемом денежной массы, инфляцией и курсом. Нет настолько линейной зависимости между минималкой и ценами, между минималкой и объемом денежной массы, инфляцией и курсом.

Faceless написав: Минималка в 3200 почти не отразилась ни на ценах ни на курсе, Минималка в 3200 почти не отразилась ни на ценах ни на курсе,

andriyzhagun написав: Підвищення мінімалки не вигідне крупним роботодавцям. бо автоматично потягне підвищення зарплат по всьому ланцюжку. Підвищення мінімалки не вигідне крупним роботодавцям. бо автоматично потягне підвищення зарплат по всьому ланцюжку.

andriyzhagun написав: не буде, скажімо бугалтер працювати за з/п що на 10% вище від з/п прибиральниці, він розцінить це як приниження. не буде, скажімо бугалтер працювати за з/п що на 10% вище від з/п прибиральниці, він розцінить це як приниження.

Деньги написав: и упадет до 20-23 грн/бакс и упадет до 20-23 грн/бакс

Viktor написав: Государство должно Государство должно

Согласен.На курсе - да, а вот на ценах - попробуйте доказать, сами же сказали. что зависимость нелинейная? Мне вот кажется что таки отразилась, не в 2 раза, но ощутимо.ну не знаю, у меня на работе (госпредприятие, зарплаты 99% сотрудников выше минималки) поднятие минималки на зп не отразилось вообще. Какие там цепочки...Будет, если бухгалтеров много, а уборщиц мало. И это правильно.не, до 8! да чего уж там, до 5 грн/бакс! (((Пока будут говорить "государство должно", дела не будет.Государство ничего не должно. Это инструмент. Такой, каким мы (Вы, я, и т.д.) его сделали. Или сохранили. Бесполезно говорить "Молоток должен закручивать шурупы", надо брать в руки, и закручивать, а если, как в этом случае, молоток вообще не подходит, менять его на отвертку.