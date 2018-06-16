Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

Додано: Суб 23 чер, 2018 11:14

ignorabimus написав: Пока будут говорить "государство должно", дела не будет.

Государство ничего не должно. Это инструмент. Такой, каким мы (Вы, я, и т.д.) его сделали. Или сохранили. Бесполезно говорить "Молоток должен закручивать шурупы", надо брать в руки, и закручивать, а если, как в этом случае, молоток вообще не подходит, менять его на отвертку. Пока будут говорить "государство должно", дела не будет.Государство ничего не должно. Это инструмент. Такой, каким мы (Вы, я, и т.д.) его сделали. Или сохранили. Бесполезно говорить "Молоток должен закручивать шурупы", надо брать в руки, и закручивать, а если, как в этом случае, молоток вообще не подходит, менять его на отвертку.

Вот именно пока будут люди, которые считают, что государство ничего не должно - до тех пор и государство не будет ничего делать.Все государство живет за счет наших налогов. При этом госаппарат живет жирно и ничерта не наработаывате на эту жирную жизнь, а люди живут бедно и не видят даже света в конце туннеля.Полиция должна! Суды должны! Прокуратура должна! Государство должно! Кабмин должен! Президент должен! Они - слуги народа, а не народ их слуги и рабы!