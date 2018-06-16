Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
dost1980 написав:Все услуги товары подорожают в пять раз.
Вовсе нет. Нет настолько линейной зависимости между минималкой и ценами, между минималкой и объемом денежной массы, инфляцией и курсом. Минималка в 3200 почти не отразилась ни на ценах ни на курсе, хотя это было двукратное ее повышение, в первую очередь потому, что и до ни после этого повышения минималка была значительно ниже реальных доходов большинства населения.
Это к вашему холодильнику и золотой карте.
Ну не подорожали продукты после повышения минималки. Я с 2015 по 2017 работал в торгово-производственной компании (Данон). Прайс всегда был перед глазами. Подорожание происходит из-за того, что бизнесы усредняют прибыльность по долгострочному периоду. У них прописан план пошагового поднятия цен с целью выйти на докризисную прибыльность. Поэтому цены могут меняться хоть каждый месяц на 2-3 %. Никто же не будет работать в убыток. Минималки ваши вшивые вообще ни что не влияют в ценообразовании, ибо все и так зарабатывают намного больше.
Востаннє редагувалось Viktor в Суб 23 чер, 2018 10:45, всього редагувалось 1 раз.
ignorabimus написав:На курсе - да, а вот на ценах - попробуйте доказать, сами же сказали. что зависимость нелинейная? Мне вот кажется что таки отразилась, не в 2 раза, но ощутимо.
Факторов роста цен было предостаточно, не одна только минималка, потому вклад роста минималки на цены был не такой и большой.
1007qwert написав:В 2016 г. на ж/д вокзале в Киеве пирожки с горохом продавали по 6 грн, потом цена стала 7 грн, а в 2018 г. уже по 10 грн. И вся продукция хлебобулочная только растёт в цене, говорят надо зарплату повышать хлебопекарям, да подорожало электричество, газ. Так что, ещё полгодика и будет все 100% роста цены на пирожок.
ИППГ - индекс привокзального пирожка с горохом (с)
1007qwert написав:Faceless, В 2016 г. на ж/д вокзале в Киеве пирожки с горохом продавали по 6 грн, потом цена стала 7 грн, а в 2018 г. уже по 10 грн. И вся продукция хлебобулочная только растёт в цене, говорят, надо зарплату повышать хлебопекарям, да подорожало электричество, газ. Так что, ещё полгодика и будет все 100% роста цены на пирожок.
Не знаю, беру один и тот же хлеб на протяжении 2-х лет. Не подорожал вообще. Как стоил 6,99 так стоит.
ignorabimus написав:Пока будут говорить "государство должно", дела не будет. Государство ничего не должно. Это инструмент. Такой, каким мы (Вы, я, и т.д.) его сделали. Или сохранили. Бесполезно говорить "Молоток должен закручивать шурупы", надо брать в руки, и закручивать, а если, как в этом случае, молоток вообще не подходит, менять его на отвертку.
Вот именно пока будут люди, которые считают, что государство ничего не должно - до тех пор и государство не будет ничего делать. Все государство живет за счет наших налогов. При этом госаппарат живет жирно и ничерта не наработаывате на эту жирную жизнь, а люди живут бедно и не видят даже света в конце туннеля. Полиция должна! Суды должны! Прокуратура должна! Государство должно! Кабмин должен! Президент должен! Они - слуги народа, а не народ их слуги и рабы!
Viktor написав:Не знаю, беру один и тот же хлеб на протяжении 2-х лет. Не подорожал вообще. Как стоил 6,99 так стоит.
У нас в Днепре такой хлеб можно найти либо в АТБ (самый дешевый), либо в вонючих ларьках (тоже самый дешевый). При этом пару лет назад столько стоила буханка хорошего хлеба, а не самого дешевого и несъедобного. Либо Вы живете на территории хлебозавода и Вам какие-то "оптовые" цены дают, либо Вы банально врете.
1007qwert написав:Faceless, В 2016 г. на ж/д вокзале в Киеве пирожки с горохом продавали по 6 грн, потом цена стала 7 грн, а в 2018 г. уже по 10 грн. И вся продукция хлебобулочная только растёт в цене, говорят, надо зарплату повышать хлебопекарям, да подорожало электричество, газ. Так что, ещё полгодика и будет все 100% роста цены на пирожок.
Не знаю, беру один и тот же хлеб на протяжении 2-х лет. Не подорожал вообще. Как стоил 6,99 так стоит.
А вес и качество этой буханочки за два года случаем не изменился ?