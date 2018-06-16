Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...
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Imp написав:Вот именно пока будут люди, которые считают, что государство ничего не должно - до тех пор и государство не будет ничего делать.
В той же степени пока люди будут ждать, что "им должно государство" - обеспечить жильем, образованием, работой, медициной и проч и проч - до тех пор они и не будут ничего делать, а только ныть
Фейслесс, а кто по-вашему должен выступать арбитром на рынке? Не государство ли в лице АМК? Я только об этой роли государства писал. Образование, медицина и квартиры люди сами могут обеспечить. А вот бороться с махинаторами-корпорациями тут только государство ДОЛЖНО. По-другому никак. Весь мир так устроен.
Я и не говорил, что с государства надо снять все функции и обязательства.
Imp написав:Вот именно пока будут люди, которые считают, что государство ничего не должно - до тех пор и государство не будет ничего делать.
В той же степени пока люди будут ждать, что "им должно государство" - обеспечить жильем, образованием, работой, медициной и проч и проч - до тех пор они и не будут ничего делать, а только ныть
Это называется "халявщики". Они хотят халявы во всем, и государство как источник халявы - это лишь частный случай их "запросов". Я говорю о том, что все те, кого я перечислял - реально должны: должны выполнять свои функции и делать это эффективно, продуктивно. А не так как у нас заведено уже десятилетиями. А тот кому я отвечал относится к тем людям, которые вообще ничего не требуют от "государства" и других, которые таки требуют от государства выполнения всех функций, еще имеют наглость называть проблемой нашей страны.
1007qwert написав:Faceless, В 2016 г. на ж/д вокзале в Киеве пирожки с горохом продавали по 6 грн, потом цена стала 7 грн, а в 2018 г. уже по 10 грн. И вся продукция хлебобулочная только растёт в цене, говорят, надо зарплату повышать хлебопекарям, да подорожало электричество, газ. Так что, ещё полгодика и будет все 100% роста цены на пирожок.
Не знаю, беру один и тот же хлеб на протяжении 2-х лет. Не подорожал вообще. Как стоил 6,99 так стоит.
Зайдите в Фору и посмотрите цену на хлеб Николаевский, половинка нарезная, в прошлом году стоила 8 грн, сейчас 12. Даже самые дешёвые багеты во всех супермаркетах подорожали за 2 года прилично. Хлеб чёрный в Фуршете стоил в мае 8.50, в июне - 9.40. Лучше съесть половинку качественного чем буханку дешёвого. Морковка самая дешёвая в Экомаркете, цена - 32,99 грн/кг. Что, год назад была такая цена? Роста нету, да? Если на что-то цена не изменилась каким-то чудом, приведите пример ещё, кроме социального хлеба в Киеве, то на всё остальное она выросла на 50%.
1. Морковка? Вы серьезно думаете, что это нормально приводить в пример сезонный продукт? Зимой та морковь стоила 10-12, а то меньше. Бананы сейчас по 24, а были по 38. И что? Фруктами и овощами не совсем корректно измерять индексы. 2. Когда на что-то поднимается цена, Вы просто верьте в то, что таким образом увеличивается ЗП сотрудников производства, торговых представителей, экспедиторов, грузчиков. 3. Так что, как и писал Фейслесс, нет линейной зависимости роста цен от роста ЗП