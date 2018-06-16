RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гривні загрожує обвал після
зростання мінімальної...

Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:35

Re: Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

Viktor написав:
  Faceless написав:
  Imp написав:Вот именно пока будут люди, которые считают, что государство ничего не должно - до тех пор и государство не будет ничего делать.

В той же степени пока люди будут ждать, что "им должно государство" - обеспечить жильем, образованием, работой, медициной и проч и проч - до тех пор они и не будут ничего делать, а только ныть


Фейслесс, а кто по-вашему должен выступать арбитром на рынке? Не государство ли в лице АМК? Я только об этой роли государства писал. Образование, медицина и квартиры люди сами могут обеспечить. А вот бороться с махинаторами-корпорациями тут только государство ДОЛЖНО. По-другому никак. Весь мир так устроен.
Я и не говорил, что с государства надо снять все функции и обязательства.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21077
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4675 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:51

  Faceless написав:
  Imp написав:Вот именно пока будут люди, которые считают, что государство ничего не должно - до тех пор и государство не будет ничего делать.

В той же степени пока люди будут ждать, что "им должно государство" - обеспечить жильем, образованием, работой, медициной и проч и проч - до тех пор они и не будут ничего делать, а только ныть

Это называется "халявщики". Они хотят халявы во всем, и государство как источник халявы - это лишь частный случай их "запросов".
Я говорю о том, что все те, кого я перечислял - реально должны: должны выполнять свои функции и делать это эффективно, продуктивно. А не так как у нас заведено уже десятилетиями.
А тот кому я отвечал относится к тем людям, которые вообще ничего не требуют от "государства" и других, которые таки требуют от государства выполнения всех функций, еще имеют наглость называть проблемой нашей страны.
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 2104
З нами з: 03.08.10
Подякував: 128 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:13

  1007qwert написав:
  Viktor написав:
  1007qwert написав:Faceless, В 2016 г. на ж/д вокзале в Киеве пирожки с горохом продавали по 6 грн, потом цена стала 7 грн, а в 2018 г. уже по 10 грн. И вся продукция хлебобулочная только растёт в цене, говорят, надо зарплату повышать хлебопекарям, да подорожало электричество, газ. Так что, ещё полгодика и будет все 100% роста цены на пирожок.


Не знаю, беру один и тот же хлеб на протяжении 2-х лет. Не подорожал вообще. Как стоил 6,99 так стоит.

Зайдите в Фору и посмотрите цену на хлеб Николаевский, половинка нарезная, в прошлом году стоила 8 грн, сейчас 12. Даже самые дешёвые багеты во всех супермаркетах подорожали за 2 года прилично. Хлеб чёрный в Фуршете стоил в мае 8.50, в июне - 9.40. Лучше съесть половинку качественного чем буханку дешёвого. Морковка самая дешёвая в Экомаркете, цена - 32,99 грн/кг. Что, год назад была такая цена? Роста нету, да?ЗображенняЗображення
Если на что-то цена не изменилась каким-то чудом, приведите пример ещё, кроме социального хлеба в Киеве, то на всё остальное она выросла на 50%.


1. Морковка? Вы серьезно думаете, что это нормально приводить в пример сезонный продукт? Зимой та морковь стоила 10-12, а то меньше. Бананы сейчас по 24, а были по 38. И что? Фруктами и овощами не совсем корректно измерять индексы.
2. Когда на что-то поднимается цена, Вы просто верьте в то, что таким образом увеличивается ЗП сотрудников производства, торговых представителей, экспедиторов, грузчиков.
3. Так что, как и писал Фейслесс, нет линейной зависимости роста цен от роста ЗП
Viktor
 
Повідомлень: 131
З нами з: 23.05.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:38

К сожалению,мы ни чего не можем изменить. Почему и были революции, одна и вторая революция гидности. По тому, что одни платят налоги соизмеримо минимальной з/п. А другие работают через афшоры и отмывания НДС. Заметьте в верховной раде Ляшко всегда поднимает свой пиар по поводу поднятия минималки. Круговая порука.
sponsornet12345
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 28.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрзалізниця заявила про зростання прибутку майже в...
R2 » Чет 21 чер, 2018 09:05
2 66
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 11:10
maksymzp88
Ціну стадіону "Чорноморець" після двох невдалих спроб...
R2 » Вів 19 чер, 2018 16:09
2 76
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 09:07
heavensfeel
Розенко повідомив, коли буде підвищення мінімальної зарплати
R2 » П'ят 15 чер, 2018 13:47
3 153
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 чер, 2018 14:34
Грйс-мэн

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21080)
23.06.2018 17:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.