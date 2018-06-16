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Гривні загрожує обвал після
зростання мінімальної...

Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:35

Re: Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

Viktor написав:
  Faceless написав:
  Imp написав:Вот именно пока будут люди, которые считают, что государство ничего не должно - до тех пор и государство не будет ничего делать.

В той же степени пока люди будут ждать, что "им должно государство" - обеспечить жильем, образованием, работой, медициной и проч и проч - до тех пор они и не будут ничего делать, а только ныть


Фейслесс, а кто по-вашему должен выступать арбитром на рынке? Не государство ли в лице АМК? Я только об этой роли государства писал. Образование, медицина и квартиры люди сами могут обеспечить. А вот бороться с махинаторами-корпорациями тут только государство ДОЛЖНО. По-другому никак. Весь мир так устроен.
Я и не говорил, что с государства надо снять все функции и обязательства.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:51

  Faceless написав:
  Imp написав:Вот именно пока будут люди, которые считают, что государство ничего не должно - до тех пор и государство не будет ничего делать.

В той же степени пока люди будут ждать, что "им должно государство" - обеспечить жильем, образованием, работой, медициной и проч и проч - до тех пор они и не будут ничего делать, а только ныть

Это называется "халявщики". Они хотят халявы во всем, и государство как источник халявы - это лишь частный случай их "запросов".
Я говорю о том, что все те, кого я перечислял - реально должны: должны выполнять свои функции и делать это эффективно, продуктивно. А не так как у нас заведено уже десятилетиями.
А тот кому я отвечал относится к тем людям, которые вообще ничего не требуют от "государства" и других, которые таки требуют от государства выполнения всех функций, еще имеют наглость называть проблемой нашей страны.
Imp
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:13

  1007qwert написав:
  Viktor написав:
  1007qwert написав:Faceless, В 2016 г. на ж/д вокзале в Киеве пирожки с горохом продавали по 6 грн, потом цена стала 7 грн, а в 2018 г. уже по 10 грн. И вся продукция хлебобулочная только растёт в цене, говорят, надо зарплату повышать хлебопекарям, да подорожало электричество, газ. Так что, ещё полгодика и будет все 100% роста цены на пирожок.


Не знаю, беру один и тот же хлеб на протяжении 2-х лет. Не подорожал вообще. Как стоил 6,99 так стоит.

Зайдите в Фору и посмотрите цену на хлеб Николаевский, половинка нарезная, в прошлом году стоила 8 грн, сейчас 12. Даже самые дешёвые багеты во всех супермаркетах подорожали за 2 года прилично. Хлеб чёрный в Фуршете стоил в мае 8.50, в июне - 9.40. Лучше съесть половинку качественного чем буханку дешёвого. Морковка самая дешёвая в Экомаркете, цена - 32,99 грн/кг. Что, год назад была такая цена? Роста нету, да?ЗображенняЗображення
Если на что-то цена не изменилась каким-то чудом, приведите пример ещё, кроме социального хлеба в Киеве, то на всё остальное она выросла на 50%.


1. Морковка? Вы серьезно думаете, что это нормально приводить в пример сезонный продукт? Зимой та морковь стоила 10-12, а то меньше. Бананы сейчас по 24, а были по 38. И что? Фруктами и овощами не совсем корректно измерять индексы.
2. Когда на что-то поднимается цена, Вы просто верьте в то, что таким образом увеличивается ЗП сотрудников производства, торговых представителей, экспедиторов, грузчиков.
3. Так что, как и писал Фейслесс, нет линейной зависимости роста цен от роста ЗП
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:38

К сожалению,мы ни чего не можем изменить. Почему и были революции, одна и вторая революция гидности. По тому, что одни платят налоги соизмеримо минимальной з/п. А другие работают через афшоры и отмывания НДС. Заметьте в верховной раде Ляшко всегда поднимает свой пиар по поводу поднятия минималки. Круговая порука.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 14:54

  Faceless написав:Факторов роста цен было предостаточно, не одна только минималка, потому вклад роста минималки на цены был не такой и большой.
Вот и я о том же, действовало много факторов, цена поднялась, какой из них повлиял, какой нет, понять из ограниченного набора данных невозможно, поэтому некорректно говорить, что увеличение минималки не повлияло (мы не знаем на самом деле).
Вот если бы наоборот, цены бы остались, можно было бы говорить что все факторы, которые действовали, не повлияли, или взаимокомпенсировались.

  Imp написав:Вот именно пока будут люди, которые считают, что государство ничего не должно - до тех пор и государство не будет ничего делать.
Вы видно не так меня поняли.
Во-первых, если государство мне ничего не должно - то и я ему ничего. Поэтому, какие налоги? No taxation without representation, видите ли...
Во-вторых, я говорил о ситуации, когда государство не может и/или не хочет исполнять свои функции, но исправно отбирает налоги. При этом мантры про "государство должно" не помогут, в этом случае путь только один - менять государство. Либо путем перемещения себя в другое, либо путем замещения того, что на месте.
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