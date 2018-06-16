Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

Додано: Нед 24 чер, 2018 14:54

Faceless написав: Факторов роста цен было предостаточно, не одна только минималка, потому вклад роста минималки на цены был не такой и большой. Факторов роста цен было предостаточно, не одна только минималка, потому вклад роста минималки на цены был не такой и большой.

Imp написав: Вот именно пока будут люди, которые считают, что государство ничего не должно - до тех пор и государство не будет ничего делать. Вот именно пока будут люди, которые считают, что государство ничего не должно - до тех пор и государство не будет ничего делать.

Вот и я о том же, действовало много факторов, цена поднялась, какой из них повлиял, какой нет, понять из ограниченного набора данных невозможно, поэтому некорректно говорить, что увеличение минималки не повлияло (мы не знаем на самом деле).Вот если бы наоборот, цены бы остались, можно было бы говорить что все факторы, которые действовали, не повлияли, или взаимокомпенсировались.Вы видно не так меня поняли.Во-первых, если государство мне ничего не должно - то и я ему ничего. Поэтому, какие налоги? No taxation without representation, видите ли...Во-вторых, я говорил о ситуации, когда государство не может и/или не хочет исполнять свои функции, но исправно отбирает налоги. При этом мантры про "государство должно" не помогут, в этом случае путь только один - менять государство. Либо путем перемещения себя в другое, либо путем замещения того, что на месте.