Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної...

Додано: Пон 25 чер, 2018 09:20

На сегодняшний день, малый и средний бизнес загнан в угол минимальной зарплатой. Потому, что если ты начинаешь открывать предприятие с нуля. То должен расчитывать на зарплату для сотрудников 10000 грн. в месяц Из расчета 10 человек 100000 грн. Потом ты задумываешься какой продукт ты должен производить, что бы платить такие зарплаты. Когда рынок полон китайскими товарами, Лозунг покупай Украинское, здесь не действует. Остается одно, брать кредиты и платить с них налоги, или торгавать набавляя на товар 20 процентов с верху. Металлопрокат с повышением минималки, поднимается каждый раз в цене, а посредники делают его еще дороже. Раньше это касалось, только Предприятий работающих с НДС, а теперь обязали и мелкий бизнес официально трудоустраивать и платить налоги. Все предприятия хотят работать официально, и платить налоги,но они понимают, чем больше людей тем больше налоги. По этому и платят зарплату в Конвертах. Одни платят в конвертах, другие официально, и где здесь нормальная конкуренция？А правительству необходимо пополнять бюджет. И Ляшко начинает кричать с трибуны, как это так можно прожить на такую зарплату. А Гройсман будет рисовать Вам графики каждый год.