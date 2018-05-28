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Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:57
Пропонуємо до обговорення:
В останні роки українці все більше почали виїжджати на заробітки в ЄС, але окрім того, що це призводить до дефіциту робочої сили в Україні, цей фактор має також позитивні наслідки для економіки України.
Дивися повний текст Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки України — Ніколайчук
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R2
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:56
..ну так правительству и делать тогда ниче не надо!!..разве только стимулировать баб рожать новых "заробитчан"!!..а чтоб ускорить "процесс", я б гройсману посоветовал завозить азиатов-ниггеров массово, чтоб сношались и плодились беспредельно, натурализовывать их, в 12-14лет на Д.Р. всучивать им биометрич.ксиву -и вперед, за доп.порцией СКВ на поля гейропы!!!
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maestro71
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:33
Цензура, цензура... Только стоит что-то критическое в отношении власти написать, сразу пост удаляют. Не хорошо, finance.ua, не хорошо.
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nalim
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:04
Было бы желание и можно найти в любом плохом событии свою положительную сторону.
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Igorten
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:15
Николайчику сегодня назначить две минимальных з.п. и под микроском рассматривать как будет жить годик другой. Пока все надбання революции не сгладятся, как шрамы на теле страны.
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неЗгибнев
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:49
maestro71 написав:
..ну так правительству и делать тогда ниче не надо!!..разве только стимулировать баб рожать новых "заробитчан"!!..а чтоб ускорить "процесс", я б гройсману посоветовал завозить азиатов-ниггеров массово, чтоб сношались и плодились беспредельно, натурализовывать их, в 12-14лет на Д.Р. всучивать им биометрич.ксиву -и вперед, за доп.порцией СКВ на поля гейропы!!!
Значит так. Лучше ездить на заработки, чем пить водку в подворотнях и воровать то, что плохо лежит. Более 1 млн. поляков сейчас работают только в одной Англии. И никто в Польше не ноет, что всё пропало. Наоборот. Люди поработавшие в Европе, уже смотрят на свою ситуацию совсем по другому. Они, наконец, понимают, что холявы уже не будет, и нужно крепко работать чтобы чего-то достичь. Именно так и происходит во всем мире. Мигрируют и американцы, и китайцы, и европейцы. Почти все заробитчане, со временем, вернутся назад. При всём их желании остаться за бугром, это удастся очень не многим.
Потому что в ЕС сейчас очень жесткие иммиграционные законы, которые не стимулируют понаехавших. Там их не ждут в принципе. За те зарплаты укр.заробитчан, купить в ЕС нормальное жилье очень проблематично. Остается только арендовать и платить за аренду большие деньги. И не только за аренду.Поработают несколько лет, заработают немного денег, пораскинут мозгами и приедут. Но приедут уже не ватниками, а другими, более опытными и знающими людьми. И начнут хоть что-то тут делать сами.
И это есть хорошо...
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