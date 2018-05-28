Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки...

Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:49

maestro71 написав: ..ну так правительству и делать тогда ниче не надо!!..разве только стимулировать баб рожать новых "заробитчан"!!..а чтоб ускорить "процесс", я б гройсману посоветовал завозить азиатов-ниггеров массово, чтоб сношались и плодились беспредельно, натурализовывать их, в 12-14лет на Д.Р. всучивать им биометрич.ксиву -и вперед, за доп.порцией СКВ на поля гейропы!!! ..ну так правительству и делать тогда ниче не надо!!..разве только стимулировать баб рожать новых "заробитчан"!!..а чтоб ускорить "процесс", я б гройсману посоветовал завозить азиатов-ниггеров массово, чтоб сношались и плодились беспредельно, натурализовывать их, в 12-14лет на Д.Р. всучивать им биометрич.ксиву -и вперед, за доп.порцией СКВ на поля гейропы!!!

Значит так. Лучше ездить на заработки, чем пить водку в подворотнях и воровать то, что плохо лежит. Более 1 млн. поляков сейчас работают только в одной Англии. И никто в Польше не ноет, что всё пропало. Наоборот. Люди поработавшие в Европе, уже смотрят на свою ситуацию совсем по другому. Они, наконец, понимают, что холявы уже не будет, и нужно крепко работать чтобы чего-то достичь. Именно так и происходит во всем мире. Мигрируют и американцы, и китайцы, и европейцы. Почти все заробитчане, со временем, вернутся назад. При всём их желании остаться за бугром, это удастся очень не многим.Потому что в ЕС сейчас очень жесткие иммиграционные законы, которые не стимулируют понаехавших. Там их не ждут в принципе. За те зарплаты укр.заробитчан, купить в ЕС нормальное жилье очень проблематично. Остается только арендовать и платить за аренду большие деньги. И не только за аренду.Поработают несколько лет, заработают немного денег, пораскинут мозгами и приедут. Но приедут уже не ватниками, а другими, более опытными и знающими людьми. И начнут хоть что-то тут делать сами.И это есть хорошо...