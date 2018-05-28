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Трудова міграція має і позитивні
наслідки для економіки...

Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:57

Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки...

Пропонуємо до обговорення:
В останні роки українці все більше почали виїжджати на заробітки в ЄС, але окрім того, що це призводить до дефіциту робочої сили в Україні, цей фактор має також позитивні наслідки для економіки України.

Дивися повний текст Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки України — Ніколайчук.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:56

..ну так правительству и делать тогда ниче не надо!!..разве только стимулировать баб рожать новых "заробитчан"!!..а чтоб ускорить "процесс", я б гройсману посоветовал завозить азиатов-ниггеров массово, чтоб сношались и плодились беспредельно, натурализовывать их, в 12-14лет на Д.Р. всучивать им биометрич.ксиву -и вперед, за доп.порцией СКВ на поля гейропы!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:33

Цензура, цензура... Только стоит что-то критическое в отношении власти написать, сразу пост удаляют. Не хорошо, finance.ua, не хорошо.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:04

Было бы желание и можно найти в любом плохом событии свою положительную сторону.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:15

Николайчику сегодня назначить две минимальных з.п. и под микроском рассматривать как будет жить годик другой. Пока все надбання революции не сгладятся, как шрамы на теле страны.
неЗгибнев
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:49

  maestro71 написав:..ну так правительству и делать тогда ниче не надо!!..разве только стимулировать баб рожать новых "заробитчан"!!..а чтоб ускорить "процесс", я б гройсману посоветовал завозить азиатов-ниггеров массово, чтоб сношались и плодились беспредельно, натурализовывать их, в 12-14лет на Д.Р. всучивать им биометрич.ксиву -и вперед, за доп.порцией СКВ на поля гейропы!!!

Значит так. Лучше ездить на заработки, чем пить водку в подворотнях и воровать то, что плохо лежит. Более 1 млн. поляков сейчас работают только в одной Англии. И никто в Польше не ноет, что всё пропало. Наоборот. Люди поработавшие в Европе, уже смотрят на свою ситуацию совсем по другому. Они, наконец, понимают, что холявы уже не будет, и нужно крепко работать чтобы чего-то достичь. Именно так и происходит во всем мире. Мигрируют и американцы, и китайцы, и европейцы. Почти все заробитчане, со временем, вернутся назад. При всём их желании остаться за бугром, это удастся очень не многим.
Потому что в ЕС сейчас очень жесткие иммиграционные законы, которые не стимулируют понаехавших. Там их не ждут в принципе. За те зарплаты укр.заробитчан, купить в ЕС нормальное жилье очень проблематично. Остается только арендовать и платить за аренду большие деньги. И не только за аренду.Поработают несколько лет, заработают немного денег, пораскинут мозгами и приедут. Но приедут уже не ватниками, а другими, более опытными и знающими людьми. И начнут хоть что-то тут делать сами.
И это есть хорошо...
player
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:44

player Да поляки не ноют, они просто говорят что это проблема, но благодаря нашим гражданам они ее решают.
Igorten
 
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Сильно губу не закатывайте. Многие там и остаются и больше никуда ничего не переводят
p_a_l
 
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чудеса: вывод теневых зарплат в белую для НБУ - фактор роста инфляции
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:28

  Igorten написав:player Да поляки не ноют, они просто говорят что это проблема, но благодаря нашим гражданам они ее решают.

Для Польши это проблема временная. После выхода Англии из ЕС в 2019г., многие поляки вернутся домой, так как шара закончится. За аренду простенькой квартирки в Лондоне уже сейчас нужно выложить 1000-1200 фунтов в мес. А покупать самую обычную двушку за 350.000 - 400.000 фунтарей там никто не будет. За эти деньги можно купить приличный особняк под Варшавой и неплохо жить дома. Также будут делать и украинцы. Но с ихними малыми доходами, в плане покупки жилья, им в Польше почти ничего не светит. Жить в аренде можно в молодом возрасте. А когда тебе перевалило за 40, то уже хочется стационара, а не болтаться по съёмным углам на птичьих правах, в ожидании выселения или поднятия арендной платы. А стационар в ЕС получить не так просто, так как вы должны доказать свою офигенную необходимость пребывания в чужой стране. Да, они дадут вам временный вид на жительство на 1-3 года, пока вы нужны на плантациях или на стройках. Могут ещё раз продлить. Но потом вывернут все ваши карманы, когда встанет вопрос о постоянном виде на жительство. И наверняка откажут в этом, по ряду причин. Даже собственное жильё не поможет. Не так там всё просто. Обратные билеты в неньку будут заказывать очень многие. Поэтому не стоит делать из этих телодвижений глобальную проблему. Подавляющее большинство приедет обратно.
Это всего лишь курсы для молодых бойцов и хорошая наука для укр. работодателей, через которую нужно пройти.
Если хочешь иметь хороших специалистов и не погубить свой бизнес — затягивай ремень на своём пузе, отложи покупку нового лексуса до лучших времён, не обижай своих работников и плати им достойную зарплату.
Иначе и сам можешь попасть на плантацию.
И всё будет ОК!
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