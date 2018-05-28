Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки...

Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:28

Igorten написав: player Да поляки не ноют, они просто говорят что это проблема, но благодаря нашим гражданам они ее решают. Да поляки не ноют, они просто говорят что это проблема, но благодаря нашим гражданам они ее решают.

Для Польши это проблема временная. После выхода Англии из ЕС в 2019г., многие поляки вернутся домой, так как шара закончится. За аренду простенькой квартирки в Лондоне уже сейчас нужно выложить 1000-1200 фунтов в мес. А покупать самую обычную двушку за 350.000 - 400.000 фунтарей там никто не будет. За эти деньги можно купить приличный особняк под Варшавой и неплохо жить дома. Также будут делать и украинцы. Но с ихними малыми доходами, в плане покупки жилья, им в Польше почти ничего не светит. Жить в аренде можно в молодом возрасте. А когда тебе перевалило за 40, то уже хочется стационара, а не болтаться по съёмным углам на птичьих правах, в ожидании выселения или поднятия арендной платы. А стационар в ЕС получить не так просто, так как вы должны доказать свою офигенную необходимость пребывания в чужой стране. Да, они дадут вам временный вид на жительство на 1-3 года, пока вы нужны на плантациях или на стройках. Могут ещё раз продлить. Но потом вывернут все ваши карманы, когда встанет вопрос о постоянном виде на жительство. И наверняка откажут в этом, по ряду причин. Даже собственное жильё не поможет. Не так там всё просто. Обратные билеты в неньку будут заказывать очень многие. Поэтому не стоит делать из этих телодвижений глобальную проблему. Подавляющее большинство приедет обратно.Это всего лишь курсы для молодых бойцов и хорошая наука для укр. работодателей, через которую нужно пройти.Если хочешь иметь хороших специалистов и не погубить свой бизнес — затягивай ремень на своём пузе, отложи покупку нового лексуса до лучших времён, не обижай своих работников и плати им достойную зарплату.Иначе и сам можешь попасть на плантацию.И всё будет ОК!