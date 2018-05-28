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Трудова міграція має і позитивні
наслідки для економіки...

Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:38

Получается, что деньги заробитчан, он считает нашими резервами! Ну он реально крут! Вот с такими "экономистами" и катимся дальше! Чего тут удивляться?
romio_33
 
Повідомлень: 275
З нами з: 29.08.15
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