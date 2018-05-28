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Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:38
Получается, что деньги заробитчан, он считает нашими резервами! Ну он реально крут! Вот с такими "экономистами" и катимся дальше! Чего тут удивляться?
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romio_33
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