Трудова міграція має і позитивні наслідки для економіки...

Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:37

Igorten написав: player Вот интересная фигня, сами поляки считают ее долгосрочной и кстати тут на ресурсе была статья где цитировались слова польского чиновника (к сожалению не помню кто именно) который сказал что в ближайшие лет 10 возврат не предвидится и темпы его достаточно низкие.



Заметьте это не мое мнение это мнение поляков. Вот интересная фигня, сами поляки считают ее долгосрочной и кстати тут на ресурсе была статья где цитировались слова польского чиновника (к сожалению не помню кто именно) который сказал что в ближайшие лет 10 возврат не предвидится и темпы его достаточно низкие.Заметьте это не мое мнение это мнение поляков.

В Польше много разных чиновников, которые говорят прямо противоположные вещи.Конечно, полякам выгодно иметь под рукой дешевую раб.силу. Но в конечном итоге всё будет упираться в другое. Насколько будет выгодно там работать укр. гастарбайтерам. Ведь они, в большинстве своём, работают там, где не хочет работать местное население. На грязных работах. И шансы остаться там на постоянное место жительства у них равны нулю. Так как они не супер специалисты в IT области, или в медицине. Через несколько лет им просто не продлят вид на жительство и попросят покинуть страну. В противном случае депортация и запрет на въезд в ЕС лет на 10. А для получения постоянного ВНЖ там много чего нужно. И экзамен по языку, и зарплату не ниже средней и т.д и т.п... что не многим будет под силу. Там очень хитрые законы, заточены на то, как с вас содрать побольше денег и ничего не дать взамен. Если вы, конечно, не украинский поляк, с польскими корнями....Поэтому мне смешно слышать о миллионе украинцев, уехавших навсегда. Это типичная предвыборная болтовня людей, далёких от реальной жизни. Конечно, кто-то там останется, но это будет не миллион, а может несколько тысяч, которые никакой погоды не сделают.